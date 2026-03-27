Isa Castro rompe en llanto al recordar su relación con Rey Grupero: “Me tocó su peor versión”

(PietroTV/Instagram)

Durante una entrevista reciente, Isa Castro abrió su corazón sobre su pasado sentimental con Rey Grupero, compartiendo detalles inéditos de la relación que ambos mantuvieron y el proceso personal que vivió tras la ruptura.

La conversación, recogida en el canal de Pietro TV, mostró a la influencer visiblemente conmovida al recordar episodios duros y reflexionar sobre el impacto que tuvo aquel vínculo en su vida.

“Me tocó la peor versión de él”: Isa Castro recuerda su relación con Rey Grupero

En diálogo con Pietro TV, Isa Castro abordó su vínculo con Rey Grupero, destacando que, aunque experimentó momentos complejos, nunca sufrió violencia directa.

“Me tocó la peor versión de él, la peor. Pero con todo y su peor versión, no fue malo conmigo. Nunca fue agresivo. Era agresivo con él mismo”, confesó la exintegrante de Acapulco Shore.

Foto: Getty Images

La entrevistada relató que fue testigo de excesos y autodestrucción: “Yo lo tenía que ir a sacar de los 7-Eleven porque se ponía con los rappis a jugar cartas. Me tocó la peor parte”.

Durante la charla, Isa Castro enfatizó que su expareja atravesaba una etapa difícil marcada por el consumo de sustancias y problemas económicos. A pesar de ese contexto, aseguró que siempre intentó apoyarlo:

(Foto: @isacastrog_oficial, @reygruperomx/Instagram)

La entrevistada reconoció que la transformación positiva de Rey Grupero llegó después de su separación, lo cual le generó sentimientos encontrados. “Lloro porque digo: ¿por qué siempre me toca la peor parte? ¿Seré yo la que los hace daño?”, expresó con lágrimas en los ojos.

Un episodio marcado por acuerdos rotos y el fin de la relación

El pasado de Isa Castro y Rey Grupero estuvo atravesado por situaciones tensas, especialmente luego de la participación de la influencer en una temporada de Acapulco Shore.

(Instagram)

Según lo que contó hace un tiempo la propia Isa en una entrevista para Vaya, Vaya! TV, antes de viajar, ambos habrían establecido un acuerdo, que ella tendría ‘pase libre’ con mujeres, pero no con hombres.

Sin embargo, Isa Castro omitió contarle a su pareja un beso con “Chile”, Eduardo Miranda, durante las grabaciones. Al regresar, Rey Grupero descubrió el hecho por un avance del programa, lo que marcó un quiebre en la relación.

La tensión escaló cuando la pareja ingresó al reality Inseparables. Según relató la entrevistada, el ambiente entre ambos ya era complicado y la situación contractual con la televisora los obligó a permanecer juntos en el show a pesar de los conflictos previos.

“Nos fuimos enojados, nos fuimos mal, y con todo y todo tratamos de recuperar eso, pero siempre me lo echaba en cara”, recordó Isa Castro.