Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Fátima Bosch, en medio de la controversia por dejar de seguirlas en redes sociales, según Eddy Nieblas. (Cortesía: Henry Flores / RS)

Fátima Bosch, representante de Miss Universo 2026, se ha visto envuelta en la polémica tras sus declaraciones en El Salvador, donde sorprendió al decir que no “aconsejaría a nadie” a ser parte de un concurso de belleza.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera. La realidad es que Miss Universo depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces, adelante”, compartió con niñas y jóvenes.

Sus palabras generaron reacciones entre internautas y exreinas de belleza, como Lupita Jones y Andrea Meza, quienes compartieron su postura durante el programa La Mesa Caliente.

Lupita Jones y Andrea Meza, ex Miss Universo mexicanas, compartieron su opinión sobre los comentarios de Fátima Bosch, abriendo el debate en el programa La Mesa Caliente. (Instagram/fatimaboschfdz/ lupjones)

Fátima Bosch habría tomado medidas tras palabras de Lupita Jones y Andrea Meza

Tras las reacciones de las exrepresentantes de México, el creador de contenido Eddy Nieblas dio a conocer que Fátima Bosch no sigue en su cuenta de Instagram a Lupita Jones y Andrea Meza, pero se desconoce si fue una medida tras la controversia.

Cabe mencionar que durante una transmisión en vivo, la Miss Universo aseguró que nunca utilizaría un foro para “demeritar el trabajo de una mujer”, y dejó claro su respeto por las dos exrepresentantes del concurso de belleza.

“Yo de ellas lo único que opino es que las respeto. Las dos son Miss Universo mexicanas. Me siento bien actuando desde mis valores y mi educación, por mi parte, jamás me van a ver hablando mal de una mujer”, concluyó.

La imagen muestra que Fátima Bosch no sigue a Lupita Jones y Andrea Meza en Instagram, generando especulaciones sobre un posible quiebre tras la reciente controversia entre ex-Miss México. (Instagram: @fatimaboschfdz)

Esto dijeron Andrea Meza y Lupita Jones sobre Fátima Bosch

Lupita Jones y Andrea Meza se volvieron blanco de críticas luego de que expresaran su sentir por las palabras de Fátima Bosch. De acuerdo con Jones, antes de ella hubo otras modelos que también dejaron un legado importante y marcaron el camino.

“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita, ya lo eres. Métete a un concurso de belleza para darle un sentido valioso a lo que tú hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas, mi reina”, dijo en el programa de espectáculos.

Por su parte, Meza reconoció el valor de la modelo para salir a aclarar la controversia tras dar su punto de vista, el cual fue malinterpretado por algunas personas.

“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento, entiendo que a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera y me gusta que haya salido a decir discúlpame”, expresó.

El creador de contenido Eddy Nieblas reveló que Fátima Bosch dejó de seguir a las exrepresentantes Lupita Jones y Andrea Meza en Instagram, en medio de la controversia. (RS)

Fátima Bosch asegura que sus palabras fueron malinterpretadas

Después de su declaración en El Salvador, Fátima Bosch salió a explicar que su intención nunca fue desvalorizar el camino, pero sí resaltar que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo.