El K-pop invade la CDMX: llega el primer bazar recreativo inspirado en Super Junior

Anuncian bazar inspirado en Super Junior en la CDMX. (SM Entertainment)

El Centro Cultural El Rule dio a conocer a través de sus redes sociales, que será la sede del 1er Bazar Recreativo: Edición Super Junior, un evento dirigido a la comunidad de fans del K-Pop en la Ciudad de México.

Este evento ofrecerá a las interesadas espacios de venta para snacks coreanos, mercancía fanmade y original, así como actividades relacionadas con música y zonas para fotos, todo esto en un ambiente inspirado en las ELF (nombre del fandom).

Fecha y hora del primer Bazar Recreativo

Para las seguidoras de este estilo de música, el encuentro se realizará el próximo domingo 29 de marzo, a partir de las 11:00 horas dentro de las instalaciones del Centro Cultural.

La entrada al bazar es completamente gratis, por lo que todas los asistentes tendrán la oportunidad de pasar un momento agradable de fin de semana.

Super Junior

Super Junior llega a los cines de CDMX

Super Junior, uno de los grupos más icónicos del K-pop en los últimos años, llega a la pantalla grande en México para mostrar el cierre de su gira “Super Show 10”. Las ELF, podrán vivir la experiencia del concierto en un evento especial en las salas de cine de diversas regiones del país.

La proyección de SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR “SUPER SHOW 10″ SJ-CORE se realizará el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas, el precio de los boletos de entrada es de 150 pesos mexicanos.

El objetivo de esta actividad es que sus seguidoras en México y de diferentes partes del mundo tengan la oportunidad de vivir los conciertos finales de la gira que conmemora sus 20 años de trayectoria en la música y el entretenimiento.

¿Cuántas veces ha visitado Super Junior México?

Super Show 5 en 2013 (Arena Ciudad de México)

Super Camp en 2016 (Arena Ciudad de México y Arena Monterrey)

Super Show 7 en 2018 (Arena Ciudad de México)

Super Show 9 en 2023 (dos fechas en la Arena Ciudad de México)

Delight Party de la sub-unidad DnE en 2023 (dos fechas en el Frontón México de la CDMX y una adicional en el ShowCenter Complex de Monterrey)

SMTOWN live en CDMX en 2025 (Estadio GNP Seguros)

Super Show 10 en 2025 (Palacio de los Deportes y Auditorio Citibanamex)