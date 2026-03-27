Cómo usar el buscador de Estatus para saber la fecha exacta en que te depositan tu pago doble de abril

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reveló que existe el Buscador de Estatus, una plataforma que permite consultar en tiempo real la situación de las becas. Foto: Archivo/Infobae México.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reveló que existe el Buscador de Estatus, una plataforma que permite consultar en tiempo real la situación de las becas, la forma de pago y la programación de depósitos, principalmente el doble programado en abril para este 2026.

Según información publicada en el portal oficial del Gobierno de México, esta herramienta mejora la transparencia y garantiza una entrega segura de los recursos, además de ofrecer acceso autónomo para los beneficiarios y sus familias, sin necesidad de intermediarios.

La Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro son programas sociales federales que sus respectivos beneficiarios el próximo mes de abril recibirán un pago doble.

Consulta personalizada y estados de la Beca Benito Juárez 2026

El Buscador de Estatus pide la CURP del solicitante o de los menores bajo su cuidado. Al ingresar, el sistema muestra dos posibles estados: “ACTIVA” o “BAJA”.

El estatus ACTIVA confirma la integración del beneficiario a los programas de Educación Básica, Media Superior o Superior.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Para quienes cursan Media Superior o Superior, el sistema proporciona información como la Clave de Centro de Trabajo (CCT), la oficina de becas correspondiente y la institución educativa vinculada al apoyo.

Información detallada y novedades para familias

Las familias con beneficiarios en Educación Básica pueden consultar detalles sobre la composición del grupo familiar y el tipo de persona, diferenciando entre el becario y el representante de familia, que generalmente es la madre o el padre.

Si se presenta el estatus “BAJA”, el sistema explica los motivos conforme a las Reglas de Operación vigentes. Incluso en ese caso, se señala la existencia de becas pendientes de cobro, lo cual permite reclamar recursos no retirados.

Funciones clave del Buscador de Estatus

Acceso a la programación de depósitos para 2024

Identificación de motivos de baja y becas no cobradas

Consulta de la institución educativa y oficina de becas

Información sobre el grupo familiar y representante

Las familias con beneficiarios en Educación Básica pueden consultar detalles sobre la composición del grupo familiar y el tipo de persona. Foto: Archivo/Infobae México.

Centralización de pagos y atención a usuarios de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

La Coordinación Nacional notificó que en 2024 existen dos periodos de depósito, denominados Emisiones, sin pagos durante julio y agosto por receso escolar.

Todos los depósitos se realizan a través del Banco del Bienestar. La plataforma indica la fecha de pago o si el depósito está pendiente, así como incidencias que requieran acudir personalmente a la institución bancaria.

Para resolver dudas, los estudiantes de Educación Básica pueden llamar al 55 1162 0300. Los de Media Superior deben comunicarse con el Enlace de Becas de su plantel.

Los interesados en el programa de Educación Superior podrán consultar su proceso de selección en la próxima convocatoria, según precisa el portal oficial del Gobierno de México.

La Coordinación Nacional notificó que en 2024 existen dos periodos de depósito. Foto: Archivo/Infobae México.

Trámites y seguridad en la gestión

El Buscador de Estatus también permite verificar la programación de citas y el estado de trámites realizados en la Ventanilla Virtual.

Toda la información sobre convocatorias, requisitos y documentación se concentra en la plataforma, incluyendo notificaciones para recoger tarjetas del Banco del Bienestar, instrumento exclusivo para la dispersión de apoyos económicos.

Las gestiones en el Buscador y en las demás plataformas de Becas Benito Juárez son completamente gratuitas y no requieren intermediarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mantiene actualizaciones permanentes para garantizar que los beneficiarios y sus representantes dispongan siempre de información confiable y vigente.