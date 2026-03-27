México

Capturan en Tijuana a líderes del “cártel inmobiliario” acusados de extorsión y despojo

La Fiscalía de Baja California informó la detención de dos objetivos prioritarios y el aseguramiento de 50 viviendas que habían sido tomadas con violencia en Playas de Tijuana

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La Fiscalía de Baja California informó la detención de dos objetivos prioritarios y el aseguramiento de 50 viviendas que habían sido tomadas con violencia en Playas de Tijuana
La Fiscalía de Baja California informó la detención de dos objetivos prioritarios y el aseguramiento de 50 viviendas que habían sido tomadas con violencia en Playas de Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó sobre la captura de dos presuntos líderes de una célula delictiva identificada como “cártel inmobiliario”, dedicada a la comisión de delitos como extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con la autoridad, la operación fue resultado de trabajos estratégicos de inteligencia y acciones de campo coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lo que permitió ubicar y detener a los principales objetivos de esta red criminal.

Los detenidos fueron identificados como Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con la apropiación ilegal de inmuebles.

Operativo simultáneo permitió la captura de los presuntos líderes

Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos de Tijuana mediante un operativo coordinado. Christian Pablo “N” fue localizado y detenido alrededor de las 13:30 horas en la colonia Cumbres de Juárez, mientras que Emmanuel Aurelio “N” fue capturado de manera simultánea en la colonia Revolución.

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Al momento de su aprehensión, a ambos sujetos se les informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde enfrentarán el proceso penal por los delitos que se les imputan.

Así operaba la red de despojo inmobiliario en Tijuana

Según las investigaciones integradas en la carpeta del caso, los detenidos estarían vinculados con la ocupación ilegal de al menos 50 unidades habitacionales ubicadas en el fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en la zona de Playas de Tijuana.

El modus operandi de esta célula consistía en el uso de la violencia para apoderarse de viviendas. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados llegaban en grupo, armados y a bordo de diversos vehículos, para desalojar a los ocupantes de manera ilegal y tomar control de los inmuebles.

Este tipo de prácticas no solo vulnera el patrimonio de las familias, sino que también genera un clima de inseguridad en zonas habitacionales, lo que ha motivado a las autoridades a intensificar las acciones contra este delito.

Aseguran 50 viviendas para restituir la legalidad

Como parte de la intervención, agentes de la Fiscalía procedieron al aseguramiento de las 50 viviendas relacionadas con el caso, ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del citado fraccionamiento.

El objetivo de esta medida es restituir el estado de derecho y avanzar en la recuperación de los bienes para sus legítimos propietarios o posesionarios afectados por estos actos ilegales.

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Fiscalía refuerza combate contra delitos patrimoniales

La Fiscalía General del Estado, bajo el liderazgo de la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró que este operativo forma parte de una estrategia integral para combatir los delitos que afectan directamente el patrimonio de la ciudadanía.

La dependencia subrayó que continuará utilizando herramientas de inteligencia y acciones operativas para desarticular grupos delictivos que operan bajo esquemas de despojo inmobiliario, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de las familias en Baja California.

Con este golpe a la estructura criminal, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero tolerancia frente a las redes que lucran con la ocupación ilegal de viviendas, una problemática que ha cobrado relevancia en diversas zonas urbanas del país.

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