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Así fue el concierto de Mijares por sus 40 años: canciones, invitados y sorpresas en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano ofreció un espectáculo cargado de nostalgia, grandes éxitos y emotivos momentos, incluyendo la sorpresiva aparición de su hija

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El artista celebrará cuatro décadas de éxitos dando un giro especial a su repertorio, mezclando su potente voz con la fuerza de una orquesta en un evento que ya está generando gran expectación
El cantante mexicano prepara una noche única, donde su inconfundible voz brillará junto a una gran orquesta, prometiendo emociones y nostalgia en un recorrido por sus temas más icónicos y entrañables. (Ocesa)

El cantante Manuel Mijares conmemoró 40 años de carrera con un imponente concierto en el Auditorio Nacional, donde presentó su espectáculo Mijares Sinfónico, una propuesta que fusiona sus clásicos con arreglos orquestales.

Minutos antes de las 21:00 horas, la expectativa crecía mientras una orquesta integrada por más de 40 músicos afinaba instrumentos sobre un escenario diseñado con escalinatas y una plataforma central.

El arranque estuvo marcado por una obertura que incluyó fragmentos de temas emblemáticos como Bella y Para amarnos más, anticipando una velada cargada de recuerdos.

Mijares apareció en escena con un elegante smoking negro, emergiendo desde el centro del escenario para interpretar los primeros acordes del concierto, en el que dejó claro que su voz se mantiene sólida tras cuatro décadas de trayectoria.

El cantante mexicano ofreció un espectáculo cargado de nostalgia, grandes éxitos y emotivos momentos, incluyendo la sorpresiva aparición de su hija. (Redes sociales)

Un repertorio que recorrió sus grandes éxitos

La noche avanzó con un recorrido por sus canciones más representativas. Temas como No se murió el amor, Corazón salvaje y Nube azul —interpretada a capela— evidenciaron su capacidad vocal y conexión con el público.

El concierto incluyó un medley de éxitos como Poco a poco, Tan sólo, Me acordaré de ti, Siempre y Que nada nos separe, que fueron coreados por miles de asistentes.

Además, el cantante rindió homenaje a Emmanuel al interpretar Al final, recordando la amistad que los une desde los años ochenta y su colaboración en proyectos como Two’r Amigos.

Invitados especiales y momentos inesperados

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación del tenor Javier Camarena, quien subió al escenario como invitado especial. Juntos interpretaron No hace falta, seguido de piezas como Il mondo y Por ti volaré, lo que provocó una ovación de pie.

El concierto también tuvo un toque bohemio con interpretaciones de Para vivir, del cantautor Pablo Milanés, y Ojalá, de Silvio Rodríguez, ampliando la diversidad musical del espectáculo.

Entre los asistentes destacó la presencia de Carlos Slim, quien fue saludado por Lucerito Mijares, generando uno de los momentos más comentados de la noche.

El instante más emotivo: su hija en el escenario

Sin duda, uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Mijares interpretó Amor y su hija, Lucero Mijares, apareció en el escenario para abrazarlo, provocando una visible emoción en el artista.

Este gesto íntimo desató la ovación del público y se convirtió en el punto más emotivo de la velada, reforzando el carácter personal de esta celebración.

El cantante mexicano ofreció un espectáculo cargado de nostalgia, grandes éxitos y emotivos momentos, incluyendo la sorpresiva aparición de su hija. (Redes sociales)

Nostalgia, homenajes y un cierre memorable

El repertorio continuó con temas como Si me tenías, Soldado del Amor, Vamos a darnos tiempo, Desesperado y Preso, estos últimos como homenaje al legado de José José.

El cierre llegó con canciones como Uno entre mil, Para amarnos más y El privilegio de amar, consolidando una noche que combinó nostalgia, virtuosismo y emoción.

Con este concierto, Manuel Mijares no solo celebró 40 años de carrera, sino que reafirmó su lugar como una de las voces más representativas de la música en español, capaz de reinventarse sin perder la esencia que lo ha mantenido vigente a lo largo del tiempo.

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