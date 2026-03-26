México

Violencia en Guanajuato: ejecutan a funcionario de Irapuato mientras conducía su vehículo

El responsable del organismo operador fue ultimado durante la mañana en una zona céntrica

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Baleado Irapuato Guanajuato
Balean a director de Agua potable de Irapuato, Roberto Castañeda Tejeda (especial)

El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado la mañana de este jueves en el Barrio de San José mientras conducía su camioneta, de acuerdo con información del gobierno de Irapuato.

La agresión ocurrió sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada, donde la víctima recibió disparos que le provocaron la muerte inmediata, según reportes oficiales.

El ataque fue reportado al 911 y, pese a la llegada de paramédicos, Castañeda Tejeda ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y anunció que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para avanzar en las investigaciones.

El gobierno municipal, presidido por Lorena Alfaro García, condenó lo que calificó como “este cobarde acto de violencia” y aseguró que trabaja con autoridades estatales y federales para esclarecer el homicidio.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a la familia, amistades y compañeros de trabajo de Roberto Castañeda en este difícil momento”, publicó el ayuntamiento en sus redes sociales.

Irapuato es uno de los municipios con alta incidencia delictiva

Asesinan a director de agua en Irapuato Guanajuato
Asesinan a director de agua en Irapuato Guanajuato (Ciber Noticias Bajio/FB)

El pasado 22 de marzo, Castañeda Tejeda participó en el arranque de la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), proyecto que encabezó junto a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, y la alcaldesa Lorena Alfaro. La nueva infraestructura estará equipada con tecnología automatizada e inteligencia artificial, lo que, según autoridades, permitirá optimizar el procesamiento de aguas en el municipio.

Irapuato enfrenta una de las más altas percepciones de inseguridad en Guanajuato y en el país, de acuerdo con cifras nacionales.

En la ciudad operan células del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que han protagonizado varios episodios de violencia.

Entre los hechos recientes destaca el multihomicidio con el mayor número de víctimas registrado en el estado, así como ataques armados en establecimientos comerciales.

Hace pocos días, un hombre fue asesinado en pleno centro de Irapuato, junto a la presidencia municipal, sin que agentes de tránsito que pasaron por el sitio intervinieran. Comerciantes y empresarios locales han denunciado extorsiones y balaceras, como la ocurrida en una pollería propiedad del diputado de Morena Abraham Ramos.

El asesinato de Roberto Castañeda Tejeda se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a funcionarios y ciudadanos en la región.

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