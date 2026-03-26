Redpill, chad, fakecel y normie: los términos incel que rodearían al caso de preparatoria en Michoacán

(Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

Horas antes del asesinato de dos profesoras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el presunto atacante publicó videos de sí mismo luciendo un arma, además de un mensaje incel.

En el video, se veía a un harto de las feministas, lo que hizo recordar a Lex Ashton y también al pensamiento rojo pastillado o incel, se trata de discursos de odio esparcidos por internet.

(Captura de pantalla)

Anteriormente los términos usados por quienes se identifican como incel ya habían sido comentados, pues el atacante del CCH Sur publicó palabras similares.

Aún así, es posible que estas expresiones surgidas en internet no sean tan populares, conocerlas puede ayudar a identificar si algún menor de edad está consumiendo contenido de este tipo y canalizarlo a las vías correspondientes.

Fakecel

(incels.is)

El término fakecel es una jerga utilizada en comunidades incel (involuntary celibate) para referirse, de manera despectiva, a personas que afirman ser incel pero que en realidad han tenido éxito en el ámbito romántico o sexual.

Es decir, un fakecel sería alguien que finge o exagera su falta de relaciones afectivas o sexuales para pertenecer a ese grupo, aunque no cumpla con las condiciones que definen a los incels.

Redpill

El término “redpill” proviene de la película The Matrix, donde tomar la píldora roja significa ver la realidad tal como es.

(Imagen ilustrativa Infobae)

En comunidades en línea, “redpill” hace referencia a la creencia de que la sociedad oculta verdades sobre las relaciones entre hombres y mujeres, y que “despertar” implica aceptar que las dinámicas románticas y sexuales están determinadas principalmente por factores biológicos y sociales que desfavorecen a los hombres.

Estas ideas suelen estar asociadas con la llamada “Manosphere” y pueden incluir críticas al feminismo y a las normas sociales actuales.

Blackpill

El “blackpill” es una deformación más pesimista del concepto anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes adoptan la postura “blackpill” consideran que las desigualdades percibidas en las relaciones entre hombres y mujeres son inevitables y no se pueden cambiar.

Según esta visión, factores como el atractivo físico y la genética determinan el éxito romántico y social, por lo que los esfuerzos por mejorar o cambiar la situación personal serían inútiles.

Esta perspectiva suele asociarse con fatalismo y resignación.

Otras palabras que se usan en foros como INCELS IS

Chad: Hombre considerado extremadamente atractivo, exitoso y deseable para las mujeres, según la jerarquía interna incel.

Stacy: Mujer considerada muy atractiva y popular, equivalente femenino de Chad.

Normie: Persona considerada promedio, que no enfrenta las dificultades de los incels.

Becky: Mujer promedio, menos atractiva que una Stacy.

Roastie: Término despectivo para referirse a mujeres sexualmente activas.

Qué es la manosfera

La “manosfera” es un término utilizado para describir una red de comunidades, blogs, foros y canales en internet donde hombres debaten temas relacionados con la masculinidad, las relaciones de género, la cultura contemporánea y, en muchos casos, la crítica al feminismo.

Este espacio incluye una variedad de subgrupos, como los “men’s rights activists” (activistas por los derechos de los hombres), los “incels” (célibes involuntarios), los “pick-up artists” (artistas de la seducción) y los “men going their own way” (hombres que deciden vivir al margen de las relaciones con mujeres).

Dentro de la manosfera, los discursos suelen centrarse en experiencias masculinas, percepciones de injusticia social hacia los hombres y críticas a cambios culturales vinculados al género.

Algunos sectores promueven el debate y el apoyo mutuo, mientras que otros pueden difundir mensajes misóginos o discursos de odio.