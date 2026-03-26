La verdura que debes consumir tres veces a la semana para prevenir cataratas y problemas de la vista

Una buena elección en la mesa puede marcar la diferencia para mantener la visión nítida durante más años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es ampliamente sabido que la espinaca es un vegetal de hoja verde ampliamente reconocido por su valor nutricional pocas personas saben que destacan sus propiedades para cuidar la salud de la vista.

Diversos estudios destacan su aporte de compuestos antioxidantes y vitaminas esenciales que favorecen la salud ocular.

Es por esto que incorporar espinaca a la dieta puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades de la vista, como las cataratas y la degeneración macular, dos afecciones frecuentes en la población adulta.

Este alimento se posiciona como una opción accesible y efectiva para contribuir a la prevención de trastornos visuales asociados al envejecimiento.

La espinaca aporta antioxidantes y vitaminas esenciales que contribuyen activamente a la protección y el cuidado de la salud ocular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la espinaca para la salud visual

Como mencionamos, la espinaca es uno de los vegetales más valorados por su impacto positivo en la salud visual.

Sus propiedades se deben a la presencia de diversos nutrientes que, en conjunto, favorecen el funcionamiento y la protección de los ojos frente a diferentes enfermedades y al envejecimiento.

A continuación, se detallan los principales beneficios de la espinaca para la salud visual, de acuerdo con información de Mayo Clinic:

Fuente de luteína y zeaxantina: Estos carotenoides se acumulan en la mácula y el cristalino, donde filtran la luz azul y reducen el daño oxidativo. Ayudan a proteger la retina y a mantener la agudeza visual.

Prevención de la degeneración macular: El consumo regular de espinaca se asocia a una menor incidencia de degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores.

Reducción del riesgo de cataratas: Los antioxidantes presentes en la espinaca contribuyen a prevenir la formación de cataratas, ya que disminuyen el estrés oxidativo que afecta al cristalino y favorecen la transparencia ocular.

Aporte de vitamina A: La espinaca contiene betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A. Este nutriente es esencial para la salud de la retina y para la visión nocturna, ya que interviene en la formación de los pigmentos visuales.

Vitaminas C y E: Ambas vitaminas poseen una fuerte acción antioxidante. Protegen las células del ojo frente a los radicales libres, retrasando el deterioro asociado al envejecimiento.

Hidratación y minerales: El alto contenido de agua y minerales como el potasio y el magnesio en la espinaca favorece la hidratación de los tejidos oculares y el correcto funcionamiento de las células visuales.

Apoyo en la prevención de enfermedades visuales: Mantener una dieta rica en espinaca puede ser una estrategia complementaria para reducir la incidencia de enfermedades de la vista y preservar la salud ocular a lo largo del tiempo.

La inclusión regular de espinaca en la dieta ayuda a reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular en adultos mayores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y con qué frecuencia consumir espinaca para prevenir problemas de la vista

Para obtener los beneficios de la espinaca en la prevención de problemas de la vista, se recomienda incorporarla de forma regular en la dieta.

Los especialistas sugieren consumir entre tres y cinco porciones de vegetales de hoja verde a la semana, incluyendo espinaca fresca, cocida o en batidos.

La espinaca puede aprovecharse en ensaladas, salteados, tortillas, sopas o como ingrediente en licuados. Consumirla cruda preserva mejor la vitamina C, mientras que cocida facilita la absorción de la luteína y la zeaxantina.

En este sentido, alternar ambas formas de preparación puede potenciar sus efectos protectores.

La cantidad recomendada varía según las necesidades individuales, pero una porción estándar equivale a una taza de espinaca cruda o media taza cocida.

Integrar la espinaca junto con otras fuentes de vitaminas y antioxidantes refuerza su acción preventiva sobre la salud visual.