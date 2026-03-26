México

Frida Sofía publica desconcertantes mensajes en medio de crisis de salud de Alejandra Guzmán

La cantante tuvo un accidente doméstico y se mantiene bajo supervisión debido a una cirugía previa de cadera

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Imagen dividida muestra a Frida Sofía con cabello rosa a la izquierda y a Alejandra Guzmán con chaqueta verde y blanca a la derecha, en interiores
Frida Sofía y Alejandra Guzmán aparentemente se habían reconciliado a finales de 2025. (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram)

Frida Sofía reapareció en redes sociales en medio de la crisis de salud que enfrenta su madre, la cantante Alejandra Guzmán, con una serie de publicaciones que han sido interpretadas como un rompimiento en sus lazos.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

En declaraciones para diversos medios, el cantante Enrique Guzmán confirmó que su hija tomó una pausa obligada de los escenarios tras sufrir un accidente doméstico.

“Se tropezó con el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio, eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje (sic)”, indicó el cantante.

Al margen de sus declaraciones, su nieta Frida Sofía —quien en 2021 lo demandó por presunto abuso— compartió dos historias en su perfil de Instagram que desconcertaron a sus seguidores.

Primer plano de Frida Sofía con expresión compungida y ojos enrojecidos, cabello oscuro suelto, labios con lápiz labial rojo, en un entorno interior con tonos rosados
La modelo Frida Sofía apareció con una expresión de angustia en una reciente historia de Instagram, generando preocupación entre sus seguidores. (Frida Sofía: Instagram)

Primero subió un video donde interactúa con su mascota, un perro Boston Terrier. Posteriormente, subió una ilustración de arte renacentista que incluía el mensaje: “Qué les hizo pensar que podían entrar a mi vida, hacer un desmadre y salir intactos. Algo siempre pasa, sin que yo tenga que mover un dedo”.

Aunque en sus historias fue inhabilitada la opción de comentarios, ambas publicaciones hicieron eco en la plataforma.

Su separación y reencuentro

En abril de 2021, Frida Sofía reveló al programa de Primera Mano que durante su infancia presuntamente fue víctima de abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán. El intérprete negó las acusaciones y demandó a su nieta por daño moral.

La actriz, quien radicaba en Miami y no tenía permitido salir de Estados Unidos como parte de una sentencia de una corte en Florida por alterar el orden público, demandó al cantante en México. Esta batalla legal profundizó las diferencias entre Frida Sofía y su madre, quien no la respaldó públicamente.

Tras dos años de distanciamiento e innumerables acusaciones públicas, Frida Sofía y Alejandra Guzmán volvieron a tener contacto a finales de 2024, previo a la muerte de Silvia Pinal, matriarca de la dinastía.

Dos meses después, en entrevista con Ventaneando, Alejandra Guzmán confirmó que seguía en contacto con su hija: “Claro, ese fue un momento único y la verdad se lo agradezco a mi madre porque es uno de los grandes regalos que me dejó y claro que estoy en contacto con mi niña, si la amo con toda mi alma”.

Pantallazo de una historia de Instagram. En primer plano, un retrato clásico de una mujer sonriendo con ropa clara. Sobre la pintura, texto en español en blanco
Frida Sofía compartió una historia en redes sociales con un contundente mensaje sobre aquellos que intentan perturbar su vida, acompañada de un retrato clásico. (Frida Sofía: Instagram)

Meses más tarde, Frida Sofía viajó a México. Según fuentes cercanas a su entorno, la actriz había desistido de su demanda contra su abuelo y su madre, como lo confirmaría después el propio Enrique Guzmán.

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, declaró a un programa de televisión que el reencuentro avanzaba lento y sin presiones: “No me quiero adelantar a cosas, el caso es que están muy bien. Sé que hablaron muy bien y un día a la vez”.

No obstante, las recientes publicaciones de Frida Sofía han avivado especulaciones sobre un retroceso en la reconciliación con su madre.

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