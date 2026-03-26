Cynthia Klitbo afirma que la ultrajaron en laboratorio durante mastografía y papanicolaou: “Me siento violada”

Cynthia Klitbo acudió a realizarse unas tomas de muestras para análisis clínicos (IG, Cynthia Klitbo)

En una de sus más recientes historias de Instagram, la actriz Cynthia Klitbo relató una situación que experimentó en su visita a unos laboratorios, donde acudió a realizarse unos análisis clínicos; sin embargo su experiencia no fue para nada satisfactoria, pues se sintió incómoda por la presencia de dos personas.

“Oigan, pues les quiero hacer un comentario. Fíjense que me acabo de ir a hacer estos estúpidos análisis que odio, que es el papanicolaou y la mastografía, en laboratorios Lapi, y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los de papanicolaou, no importa que sean dos mujeres”, relató en un inicio para después cuestionar a sus seguidores.

“¿Estoy mal o me regreso? Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque, de por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama pato metida allá adentro, y que te estén sacando pedazos de ti", añadió.

Cynthia le preguntó a sus seguidores: "¿estoy mal?" (EFE/José Méndez)

La actriz dijo sentirse “ultrajada” por la presencia de dos mujeres que serían aprendices de nuevo ingreso al laboratorio y cuestionó el hecho de que no fue consultada por ello.

“Quiero saber si estoy mal... en este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada, porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de indias, y en ese sentido sí soy súper mamona, ¿qué opinan? porque yo me siento violada”, remató en su mensaje dirigido a sus más de 850 mil seguidores en Instagram.

Hashimoto, el diagnóstico en la salud de Cynthia Klitbo

A finales de febrero de este 2026, Cynthia Klitbo reveló que vive con la enfermedad de Hashimoto, una patología autoinmune que afecta la tiroides y exige cambios drásticos en el estilo de vida.

El diagnóstico, que llegó después de una serie de exámenes médicos motivados por síntomas persistentes, la obligó a modificar sus hábitos de alimentación, ejercicio y autocuidado, generando un impacto evidente en su bienestar físico y emocional.

La enfermedad, además de afectar la glándula tiroidea, puede provocar “hipotiroidismo”, es decir, una disminución de la producción hormonal, lo que genera fatiga, sensibilidad al frío, problemas cutáneos y alteraciones del ánimo.

Cynthia Klitbo comparte su diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y el bienestar general (Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Según Mayo Clinic, se trata de un padecimiento más frecuente en mujeres de mediana edad y requiere un seguimiento médico permanente.

En palabras de Cynthia Klitbo, el diagnóstico supuso un cambio radical en su vida cotidiana y desencadenó un periodo de depresión inicial. “Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó la actriz subrayando la magnitud del reto médico y emocional.

Un cambio de régimen para la experimentada actriz

Las restricciones alimenticias impuestas por la enfermedad representaron uno de los ajustes más complejos para Klitbo.

“Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, enumeró la actriz. La lista de exclusiones abarca soya, germinados, harinas y azúcares, lo que ha transformado de forma decisiva su dieta diaria.

El diagnóstico motivó a Cynthia Klitbo a despedirse de alimentos como sushi, pan y azúcares para cuidar su salud tiroidea (Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

El proceso de aceptación y adaptación incluyó, además, una nueva rutina de ejercicio y disciplina estricta. A pesar de las dificultades, Klitbo resaltó las mejoras observadas desde la implementación de estos cambios. “Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, afirmó la actriz, dando cuenta del beneficio tangible en su salud física.