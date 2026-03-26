Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para el Mundial 2026

Los aficionados deberán planear su llegada utilizando opciones de movilidad pública. (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

La reinauguración del Estadio Azteca en Ciudad de México el 28 de marzo de 2026 tendrá como acto central el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Las autoridades informaron que no habrá estacionamiento disponible para el público general durante el evento. Ya que el acceso vehicular quedará restringido únicamente para palcohabientes, invitados especiales, personal de la Federación Mexicana de Futbol y personal autorizado. Por lo que se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público para llegar al recinto. Además, está previsto un operativo vial en la zona para favorecer la movilidad y agilizar el tránsito de los aficionados.

Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México

Metro + Tren Ligero

Toma la Línea 2 del Metro (azul) en dirección a Tasqueña. Baja en la estación Tasqueña (terminal). Sal de la estación y sigue los señalamientos hacia el Tren Ligero. Aborda el Tren Ligero en dirección a Xochimilco. Baja en la estación Estadio Azteca.

Desde el sur de la Ciudad (Coyoacán, Copilco, CU)

Metro + Tren Ligero

Llega a la estación Tasqueña por la Línea 2 del Metro. Sigue los pasos anteriores para tomar el Tren Ligero hasta la estación Estadio Azteca.

Un operativo vial estará activo en los alrededores del estadio para facilitar el flujo de asistentes y evitar congestionamientos.(Luz Coello /Infobae México)

Desde el norte de la Ciudad (Indios Verdes, La Raza, Buenavista)

Metro + Tren Ligero

Aborda la Línea 3 del Metro en dirección a Universidad. Haz transbordo en Hidalgo a la Línea 2 del Metro en dirección a Tasqueña. Baja en la estación Tasqueña. Toma el Tren Ligero hacia la estación Estadio Azteca.

Desde el oriente de la Ciudad (Pantitlán, Iztapalapa)

Metro + Tren Ligero

Aborda la Línea 1 del Metro en dirección a Observatorio. Haz transbordo en Pino Suárez a la Línea 2 en dirección a Tasqueña. Baja en Tasqueña y sigue los pasos para abordar el Tren Ligero.

Desde el poniente de la Ciudad (Observatorio, Tacubaya)

Metro + Tren Ligero

Aborda la Línea 1 del Metro en dirección a Pantitlán. Haz transbordo en Pino Suárez a la Línea 2 en dirección a Tasqueña. Baja en Tasqueña y aborda el Tren Ligero hasta la estación Estadio Azteca.

Diversas rutas de transporte público, como Metro y Tren Ligero, estarán disponibles para facilitar la llegada de aficionados al Estadio Azteca, sede del próximo Mundial. (Secretaría de Movilidad)

Alternativa: Autobuses RTP y Microbuses

RTP

Identifica las rutas de RTP que cubren el trayecto hacia Calzada de Tlalpan o Periférico Sur. Baja en las inmediaciones del Estadio Azteca y camina hasta la entrada.

Microbuses

Toma microbuses con ruta Calzada de Tlalpan-Xochimilco. Pide al conductor que te indique la parada más cercana al Estadio Azteca.

Recomendaciones generales

Consultar los horarios del Metro y Tren Ligero, ya que pueden variar por día y evento.

Considerar que los días de partido o concierto el flujo de personas aumenta, por lo que es recomendable salir con anticipación.

Llevar suficiente saldo en tu tarjeta de transporte para agilizar tu trayecto.