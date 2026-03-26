México

Alexander Acha anuncia esta nueva fecha de concierto en la CDMX en 2026

Se trata de la segunda presentación que el hijo de Emmanuel Acha tiene preparado para este año

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Alexander Acha
Alexander Acha anuncia segundo concierto en este 2026. Foto: Instagram/@alexanderacha.

El cantante Alexander Acha anunció nueva fecha de concierto en la Ciudad de México para este 2026.

Se trata de la segunda fecha en que el cantante se presentará en la capital del país este año, ya que anteriormente había dado a conocer una presentación previa.

El primer concierto de Alexander Acha será para el mes de abril de 2026, de acuerdo a lo comunicado por el hijo del también cantante Emmanuel.

Ante esto, Alexander dio a conocer que habrá una segunda fecha de concierto en la capital del país para este 2026.

Le dedica tema a su padre en este programa de Televisa Crédito: X: juegodevoces

Recordar que el primer concierto del intérprete de ‘Te amo’ será el jueves 16 de abril a las 21:00 horas en el salón de espectáculos de ‘La Maraka’ en la Ciudad de México.

Fecha, sede y todo sobre el segundo concierto de Alexander Acha en la CDMX este 2026

La fecha del próximo concierto de Alexander Acha en la Ciudad de México será el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas en el mismo recinto anterior, es decir, en La Maraka, en la capital del país.

Por lo tanto, hay una doble fecha y oportunidad para acudir al concierto de Alexander Acha en la capital del país.

Hasta el momento no se han dado muchos detalles de estas presentaciones del cantante, como de invitados especiales.

De igual manera, no se ha revelado otra fecha de conciertos para este 2026 de Alexander Acha.

El evento musical de Alexander Acha está programado para mediados del mes de abril de este 2026. Foto: La Maraka.
El evento musical de Alexander Acha está programado para mediados del mes de abril de este 2026 y ahora en septiembre con una segunda fecha. Foto: La Maraka.

Carrera artística de Alexander Acha

Alexander Acha, nacido en la Ciudad de México el 25 de enero de 1985, es un destacado cantante, compositor y productor mexicano.

Hijo del reconocido artista Emmanuel, desarrolló su vocación musical desde muy joven, estudiando piano, percusión, guitarra y composición en instituciones como la Berklee College of Music y la Academia de Música Fermatta.

Desde el inicio de su carrera, Alexander ha sobresalido en el ámbito del pop latino, consolidándose como una de las voces más representativas de su generación.

Desde el inicio de su carrera, Alexander ha sobresalido en el ámbito del pop latino. (Foto: Instagram/@laacademiatv)
Desde el inicio de su carrera, Alexander ha sobresalido en el ámbito del pop latino. (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Logros y trayectoria:

  • En 2008 debutó con el álbum “Voy”, cuyo sencillo “Te Amo” se mantuvo durante 16 semanas en el primer lugar de la radio mexicana. Este disco obtuvo discos de oro y platino.
  • En 2009 recibió el Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.
  • Ha lanzado varios álbumes, entre ellos “La vida es...” (2011), “Claroscuro” (2014), “Luz” (2018) y “Las italianas” (2022).
  • Ha colaborado con artistas como Los Socios del Ritmo, Dulce María y su padre Emmanuel.
  • Su música ha sido parte de telenovelas y películas como “Un refugio para el amor” y “Tepeyac”.
  • Participó como director y jurado en el reality show “La Academia”.

Acha ha destacado también por su labor altruista y su compromiso con diversas causas sociales, así como por su constante innovación en el escenario musical mexicano.

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