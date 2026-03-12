Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

Alexander Acha anunció un concierto este 2026 en la CDMX. Foto: Instagram/@laacademiatv.

Alexander Acha anunció que dará un concierto en la Ciudad de México para este 2026 y el evento musical está muy cerca de realizarse.

Tanto el cantante a través de sus redes sociales oficiales como el propio recinto capitalino donde se presentarán han dado todos los detalles sobre este concierto.

De acuerdo con lo difundido por Alexander Acha, el concierto en la Ciudad de México se llevará a cabo en el mes de abril.

La sede será en el salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La fecha del concierto de Alexander Acha en la capital del país será el jueves 16 de abril a las 21:00 horas.

¿Dónde conseguir los boletos para el concierto de Alexander Acha en la CDMX?

Luego de que se diera a conocer la fecha, sede y hora del concierto de Alexander Acha, que tendrá lugar el jueves 16 de abril en La Maraka, de la Ciudad de México, se ha revelado dónde se pueden conseguir los boletos para el evento musical.

Tanto en el sitio oficial de este recinto, como en las taquillas y a través de Ticketmaster, se pueden conseguir los accesos para el show del hijo de Emmanuel.

El evento musical de Alexander Acha está programado para mediados del mes de abril de este 2026. Foto: La Maraka.

Un poco de la biografía de Alexander Acha

Alexander Acha es un cantautor, compositor y músico mexicano nacido el 25 de enero de 1985 en la Ciudad de México.

Hijo del reconocido cantante Emmanuel y de la pianista Mercedes Alemán, Alexander creció rodeado de música y arte.

Desde niño mostró gran interés por la música, aprendiendo a tocar el piano y desarrollando su talento vocal.

Más tarde, perfeccionó su formación musical en el Berklee College of Music en Boston, una de las instituciones más prestigiosas en este campo.

Alexander Acha es hijo del reconocido cantante Emmanuel y de la pianista Mercedes Alemán. Foto: Archivo/Infobae México.

Su carrera profesional inició en 2008 con el lanzamiento de su primer álbum, “Voy”, que incluyó el sencillo “Te amo”.

Esta canción lo llevó a la fama en México y en varios países de América Latina, posicionándose en los primeros lugares de popularidad. Gracias a este trabajo, Alexander ganó el Grammy Latino en 2009 en la categoría de Mejor Nuevo Artista, consolidándose como una de las voces jóvenes más relevantes de la escena pop latina.

A lo largo de su trayectoria, Alexander Acha ha publicado otros discos y sencillos, explorando géneros como la balada, el pop y la música clásica.

También ha participado como coach y jurado en programas de televisión, donde ha compartido su experiencia y conocimientos con nuevos talentos.

Es apreciado por su calidad vocal, su capacidad para componer letras emotivas y por mantener una relación cercana con sus seguidores. Su trabajo refleja la influencia de grandes artistas y una sólida formación musical.