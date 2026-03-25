Un Tal Fredo responde a críticas por su boda en redes: “Yo estoy facture y facture”

Boda Un Tal Fredo. Foto: (Captura de pantalla)

El influencer mexicano Un Tal Fredo se encuentra nuevamente en el centro de la conversación digital luego de responder a las críticas que surgieron en redes sociales tras hacer pública su boda con su pareja Adrián, un evento que destacó por su lujo, producción y detalles exclusivos. A través de videos en TikTok, el creador de contenido defendió tanto la celebración como a las personas involucradas, especialmente a una joven cantante que participó en la ceremonia.

La polémica comenzó luego de que usuarios en distintas plataformas cuestionaran el nivel de ostentación del evento, así como algunos de los momentos musicales. Entre los señalamientos, destacó el caso de Andy Fernanda, una joven artista que fue seleccionada mediante un casting para interpretar algunas canciones durante la boda. De acuerdo con el propio influencer, la cantante ha sido blanco de ataques y mensajes de odio, lo que la llevó a sentirse afectada emocionalmente.

El influencer defenció que, a pesar de las críticas, tanto él como su pareja y sus invitados disfrutaron mucho del evento. (Instagram/@untalfredo)

“Me escribió la chica que ganó el casting para cantar en mi boda, Andy Fernanda, que está en crisis porque la están funando por cómo cantó en mi boda, diciéndole cosas horribles, no solo de su voz, sino de muchísimas otras cosas, diciéndole que me arruinó la boda”, explicó el influencer en uno de sus videos, donde también lamentó que las críticas se dirigieran hacia alguien que, afirmó, participó con entusiasmo e ilusión. En ese sentido, pidió a sus seguidores y detractores frenar los ataques contra la joven, al considerar que se trata de una persona ajena a la exposición pública constante.

Durante su mensaje, Un Tal Fredo dejó claro que no le afectan los comentarios negativos dirigidos hacia su persona. “A mí díganme lo que sea… yo soy el influencer, yo aguanto vara”, expresó, al tiempo que subrayó que formar parte del mundo digital implica recibir tanto apoyo como críticas. No obstante, marcó una línea al rechazar que ese mismo trato se extienda a terceros.

En un tono más desenfadado, el creador también abordó el impacto económico que ha tenido la controversia. “Yo estoy facture y facture”, dijo, al revelar que en pocos días ha generado ingresos significativos de cerca de 120 mil pesos gracias al aumento de visualizaciones y alcance en sus redes sociales. Incluso mencionó que estas ganancias contribuirán a financiar su luna de miel, la cual planea realizar en Maldivas.

El influencer declaró que ignora los comentarios negativos en redes. Foto: (Captura de pantalla)

Más allá de la polémica, el influencer aprovechó para hacer una reflexión sobre el comportamiento en redes sociales. Señaló que, aunque existe un discurso frecuente en contra de los privilegios y el nepotismo, cuando se intenta dar visibilidad a nuevos talentos —como en el caso de la cantante— la respuesta puede ser negativa y contradictoria.

La boda, celebrada en días recientes, reunió a familiares, amistades cercanas y diversas figuras del entorno digital. Desde antes del evento, la ceremonia ya generaba expectativa por su concepto, locación y lista de invitados. Posteriormente, varios momentos fueron compartidos en redes, lo que amplificó su alcance y, en consecuencia, las reacciones divididas del público.

Finalmente, Un Tal Fredo reiteró que tanto él como su pareja disfrutaron plenamente del evento y de cada una de las presentaciones, incluida la de la joven cantante. Con ello, cerró su mensaje insistiendo en que las críticas no deben cruzar la línea hacia el acoso, especialmente cuando se trata de personas que no están acostumbradas al escrutinio público.