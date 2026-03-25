México

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia que su ex no le deja ver a sus hijos desde hace años: “Los secuestró y manipuló”

El actor asegura que la distancia con sus hijos se ha profundizado por influencia de su exesposa Karla Arreola y revela cómo ha intentado, sin éxito, restablecer la comunicación desde la separación

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Reynaldo Rossano denuncia que lleva
Reynaldo Rossano denuncia que lleva tres años sin contacto con sus hijos tras la ruptura con Karla Arreola (Foto: Twitter)

Reynaldo Rossano, conocido por el público como El Papirrín y destacado por su participación en series como Vecinos, denunció que desde hace tres años permanece totalmente alejado de sus hijos, a quienes, según su versión, no puede contactar por decisión de su exesposa, Karla Arreola.

En diálogo con la revista TVNotas, el actor sostuvo que la madre de sus hijos habría ejercido manipulación psicológica sobre los jóvenes para alejarlos de su vida, una situación que lo ha llevado a vivir un prolongado dolor personal y a buscar opciones para restablecer el vínculo familiar.

En el transcurso de 2023, mientras Rossano intentaba recuperar la relación con sus hijos, Arreola lo denunció por incumplimiento de pensión alimenticia. El actor, en entrevista con TVNotas, negó haber abandonado sus responsabilidades familiares e indicó que, hasta la adolescencia de sus hijos, mantuvo una convivencia cercana:

“Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”. Tras el divorcio que se concretó en 2021, el vínculo parental se interrumpió de forma abrupta.

El actor aseguró que la
El actor aseguró que la manipulación psicológica habría influido en el alejamiento de sus hijos tras el divorcio en 2021 (IG)

Sus hijos lo han bloqueado de redes sociales

Rossano y Arreola compartieron una relación de quince años, de la cual nacieron dos hijos. La ruptura modificó profundamente la dinámica familiar, al punto que el actor relató que no ha podido comunicarse con ellos ni por vías digitales ni de manera directa.

De acuerdo con Rossano, sus hijos lo han bloqueado de todos los medios de comunicación, han modificado su comportamiento hacia él y hasta eliminaron su apellido de los perfiles que mantienen en redes sociales, aunque —según puntualizó— no lo han hecho de manera legal.

En respuesta a esta situación, Rossano expresó: “No quisiera negociar con terroristas psicológicos, porque lo que ha hecho es secuestrarlos y manipular la mente”. Dijo desconocer las verdaderas causas del cambio de actitud en sus hijos, y atribuyó el distanciamiento a la influencia de Arreola:

“Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien”.

Rossano fue acusado de incumplimiento
Rossano fue acusado de incumplimiento de pensión alimenticia, aunque afirma que mantuvo la convivencia con sus hijos hasta su adolescencia (Foto: Instagram / @reynaldo_rossano)

El actor manifestó que el proceso le ha generado sufrimiento constante: “Me duele como padre. Siempre los voy a extrañar”. Reveló que ha buscado contacto en reiteradas ocasiones, pero sus hijos han dejado en claro que no desean un acercamiento.

“Sólo me queda respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar. He llorado muchas veces. Me conmueve hasta la fecha no poderlos abrazar”, declaró a TVNotas.

Rossano indicó que enfrenta limitaciones legales para hablar públicamente del caso, dado que se encuentra “apercibido por el juez” y no puede brindar detalles de la situación, ya que, según afirmó, fue la propia Arreola quien solicitó silencio judicial. Actualmente no existe sentencia sobre la custodia ni sobre los conflictos familiares en disputa.

El actor intenta preservar el vínculo tras la ruptura y busca ayuda profesional

Pese al distanciamiento, Reynaldo Rossano declaró que se mantiene abierto a la reconciliación con sus hijos. Considera que la familia debe ir a terapia para afrontar el daño emocional generado en los últimos años: “Deberíamos ir a terapia, porque hay situaciones donde tanto ellos como yo estamos lastimados. Tampoco podemos decir que no pasó nada, pero yo estoy abierto al diálogo, a entender qué pasó”.

Los hijos del comediante bloquearon
Los hijos del comediante bloquearon toda comunicación con él y eliminaron su apellido en sus perfiles de redes sociales, sin cambios legales (Foto: Captura de pantalla YouTube)

El actor expresó también su pesar al constatar que incluso su hijo mayor, Diego —proveniente de una relación anterior— intentó acercarse a sus medios hermanos sin éxito: fue bloqueado de todo contacto. Rossano lamentó que el conflicto haya desintegrado la convivencia construida durante años: “Él no tiene nada que ver. Lo peor es que todos nos llevábamos bien”.

El comediante atribuyó parte de la conflictividad al aspecto económico: “Lamento profundamente haber formado una familia con esta señora. Jamás me imaginé que fuera tan interesada y que buscara tanto lo económico. Ella, en lugar de trabajar y desarrollarse, trata de quitarme lo poco que poseo”, afirmó.

Rossano afirmó que, aunque sus hijos se alejaron incluso en redes sociales, espera que el tiempo permita sanar el lazo perdido. Envió un mensaje directo a sus hijos: “Quisiera decirles que los amo, que quisiera abrazarlos. Esta situación es triste, porque sé que se quitaron mi apellido en redes sociales, pero no legalmente”.

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