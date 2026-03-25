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Preocupa el rezago policial en México: salarios bajos, menos recursos, falta de personal y debilidad institucional

Estudio reciente documenta recortes presupuestales, carencias estructurales y propone medidas para su profesionalización y fortalecimiento

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De acuerdo con el informe “Las policías en México. El drama de un retraso crónico”, más de la mitad de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales. (Crédito: Cuartoscuro)
De acuerdo con el informe “Las policías en México. El drama de un retraso crónico”, más de la mitad de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales. (Crédito: Cuartoscuro)

Las corporaciones policiales en México operan bajo condiciones de rezago estructural, con limitaciones en recursos, personal y profesionalización, de acuerdo con el informe “Las policías en México. El drama de un retraso crónico”, elaborado recientemente por Causa en Común.

El estudio señala que, pese a que la ley establece la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en el desarrollo policial, existe un bajo cumplimiento de las políticas públicas en la materia. El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha reducido sus sesiones y acuerdos, además de que estos carecen de indicadores claros, plazos y mecanismos de seguimiento.

En materia presupuestal, la eliminación del programa FORTASEG en 2021 redujo significativamente los recursos destinados a las policías municipales. El fondo que lo sustituyó, FOFISP, cuenta con apenas una cuarta parte del financiamiento original. Para 2026, este fondo recibió mil 166 millones de pesos, frente a los más de 236 mil millones asignados a las Fuerzas Armadas.

Déficit de policías

El número de policías también refleja un déficit. En 2024 se registraron 120 mil 359 elementos estatales y 154 mil 986 municipales, estos últimos con una reducción de 6% respecto a 2022. Además, 516 municipios no cuentan con corporación policial.

El estudio advierte que las condiciones laborales son mayoritariamente precarias. Más de la mitad de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales, mientras que las jornadas laborales pueden extenderse hasta 24 horas continuas o varios días de acuartelamiento. A esto se suman deficiencias en seguridad social, infraestructura y equipamiento.

En cuanto a profesionalización, sólo 17 de las 32 policías estatales cuentan con un servicio de carrera formal, y persisten vacíos en capacitación, certificación y mecanismos disciplinarios. También se documenta la presencia de mandos militares en 13 corporaciones estatales, lo que, según el estudio, limita el desarrollo institucional civil.

Protestas de policías

Estas condiciones han derivado en movilizaciones constantes. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron al menos 463 protestas de policías. En el actual sexenio, encabezado por Claudia Sheinbaum, se contabilizan 102 movilizaciones entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Además, la violencia contra los cuerpos de seguridad persiste: en ese mismo periodo se documentaron al menos 517 agentes asesinados en el país.

Propuesta de fortalecimiento

Ante este panorama, Causa en Común plantea una serie de medidas para fortalecer a las corporaciones policiales. Entre ellas, propone designar mandos civiles, aumentar el financiamiento, restablecer fondos federales, mejorar salarios y prestaciones, y crear un Servicio Nacional de Policía con estándares homologados de reclutamiento, formación y evaluación.

También plantea fortalecer los mecanismos de supervisión, profesionalización y control interno, así como establecer políticas nacionales de capacitación, infraestructura y seguimiento del personal. El objetivo, señala el estudio, es revertir el deterioro institucional y avanzar hacia un modelo de seguridad basado en policías civiles con capacidades suficientes.

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