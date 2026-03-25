México

Localizan a menor desaparecida en Guanajuato: intentaba viajar con su novio desde la Central de Autobuses del Norte

Según las indagatorias, la joven de 14 años buscaba comprar un boleto con destino a León

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La adolescente salió de su
La adolescente salió de su casa desde el pasado 21 de marzo de 2026. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó este martes 24 de marzo la localización de una adolescente de 14 años desaparecida en Guanajuato, la cual se encontraba en la Central de Autobuses del Norte, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la joven pretendía salir de la ciudad acompañada de su pareja, un hombre de 22 años, cuando fue detectada por elementos de la Policía Auxiliar (PA) durante un patrullaje de rutina.

El operativo se activó luego de que los uniformados observaron a la menor deambulando sola por la terminal, sin compañía adulta, situación que motivó su intervención. Al ser abordada, la adolescente manifestó que había dejado su domicilio el pasado 21 de marzo tras discutir con sus padres.

La SSC no detalló si el presunto novio de la menor fue detenido en el sitio.

Intervención de la Policía Auxiliar y proceso de localización

Los agentes de la Policía Auxiliar realizaban labores de vigilancia en la Central de Autobuses del Norte, situada en la colonia Magdalena de las Salinas, sobre la Avenida 100 metros, cuando identificaron a la joven.

La menor fue localizada al
La menor fue localizada al interior de la central camioneta. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Tras presentarse como autoridades, escucharon que la adolescente relató los motivos de su salida y su destino previsto. La SSC indicó que, tras obtener esta información, trasladaron a la menor al módulo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ubicado en la misma terminal de autobuses.

En ese lugar, personal especializado verificó los datos de la joven. Según el reporte oficial, constataron que existía una Alerta Amber vigente, emitida el 21 de marzo por las autoridades de Guanajuato.

Confirmación de ficha de búsqueda y traslado a la Fiscalía

Luego de comprobar la identidad de la adolescente y la vigencia de la alerta, la SSC procedió con el protocolo correspondiente. El personal policial llevó a la joven ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Según la información proporcionada por la dependencia, esta instancia asumió el resguardo de la menor y el restablecimiento de comunicación con sus familiares.

Las autoridades subrayaron la importancia de la coordinación interinstitucional para la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas, en este caso gracias a la intervención oportuna de la Policía Auxiliar y la activación de la Alerta Amber.

La menor declaró a los policías que su partida se dio tras una disputa familiar y que su intención era viajar a otra entidad en compañía de su pareja, cuya edad supera la mayoría de edad legal.

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