AztLÁn, túnel del tiempo: exposición de arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes CDMX

La noche del 24 de marzo marcó el inicio de AztLÁn, túnel del tiempo, una exposición que explora el arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La muestra reúne piezas históricas y contemporáneas de artistas de ascendencia mexicana y latina en Los Ángeles, proporcionando una visión amplia sobre un movimiento artístico, cultural y político que ha desafiado fronteras y narrativas convencionales.
La exposición, curada por Rubén Ortiz-Torres, Jesse Lerner y Joshua Sánchez, con la asesoría de Rita González, propone una reflexión sobre la historia compartida entre México y Estados Unidos. El recorrido por las salas del recinto invita al visitante a revisar temas de memoria comunitaria, migración y resignificación del espacio urbano desde la visualidad y el arte contemporáneo. Durante la inauguración, ante el vestíbulo del recinto colmado de público emocionado por la muestra, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, destacó la relevancia de reconocer la convergencia de estos elementos en el diálogo cultural entre México y Estados Unidos.
Artistas y obras presentes en la muestra
Entre los creadores participantes destacan Guadalupe Rosales, Gabriela Ruiz, Rafa Esparza y el colectivo 3B Collective, quienes acompañaron el acto de apertura. El director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Mauricio Maillé, subrayó el carácter histórico de la exposición y la relevancia de albergar obras cuyos autores viajaron especialmente para supervisar el montaje y asistir a este momento significativo.
“Nos enorgullece presentar en un lugar tan prestigioso como estas salas del museo del Palacio de Bellas Artes. Consideramos una exposición que yo llamaría histórica”, expresó. El espacio permite a los asistentes acercarse a distintas generaciones de artistas, cuyas obras abordan la complejidad del movimiento chicano desde diversas disciplinas como el muralismo, la escultura, la instalación y las prácticas performáticas.
Actividades y charlas
Junto a la exposición, el programa Charlas en torno al movimiento y arte chicano busca ampliar la reflexión a través de un ciclo de conversaciones con especialistas y artistas. Estos encuentros abordan temas como el muralismo contemporáneo, la apropiación del espacio público, performatividades y la relación del arte con los procesos migratorios y comunitarios.
Todas las charlas se realizarán en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
Jueves 26 de marzo
- 11:00–12:30 Mesa 1 | (You gotta) Fight for your wall (to paint!) Participan: 3B Collective (Oscar Magallanes, Alfredo Martínez y Alexa Ramírez)
Interlocutor: Rubén Ortiz-Torres
- 12:30–13:00 Receso13:00–14:30 Mesa 2 | Performatividades Participan: Gabriela Ruiz, Rafa Esparza
Interlocutor: Joshua Sánchez
Viernes 27 de marzo
- 11:00–12:30 Mesa 3 | Escultura y territorio Participan: Raúl Baltazar y Rubén Ochoa
Interlocutor: Alfonso Vázquez – Chicanxs sin fronteras
- 12:30–13:00 Receso13:00–14:30 Mesa 4 | Memoria, lucha y arte chicanx Participan: Sandra de la Loza y Christina Fernandez
Interlocutora: Gemma Argüello (charla en inglés)