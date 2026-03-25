México

Atado con un lazo y sin signos de arrepentimiento, así fue detenido el joven que asesinó a dos maestras en Michoacán

El momento del arresto fue captado en video y compartido en redes sociales

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La preparatoria está ubicada sobre
La preparatoria está ubicada sobre la calle Francisco Villa en el municipio de Lázaro Cárdenas. Crédito: Redes Sociales

Luego de que un estudiante activo de la Preparatoria Makárenko asesinó a las profesoras Tatiana y María del Rosario, en redes sociales circularon videos que revelan la actitud que el joven adoptó tras ser inmovilizado con un lazo color rosa y asegurado por policías justo afuera del sitio del crimen.

Las imágenes muestran al agresor de pie, sin señales de crisis ni arrepentimiento, mientras oficiales lo custodian al exterior de la institución ubicada en la calle Francisco Villa, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En las grabaciones se observa al adolescente, de cabello oscuro y rizado, con las manos atadas al frente por una cuerda rosa, vestido con un suéter negro con franjas blancas y tenis de la marca Adidas. A su lado, un agente de policía estatal, portando uniforme oscuro, chaleco táctico y gafas protectoras, sostiene el extremo de la cuerda.

En otro video, se aprecia cómo un elemento policial saca unas esposas y las coloca al joven, reforzando la inmovilización.

Todo esto ocurrió después de los disparos que acabaron con la vida de las docentes dentro del plantel privado, de acuerdo con lo recabado en reportes oficiales de autoridades.

Actitud del detenido y evidencia en redes sociales

Los videos compartidos revelaron la actitud del adolescente, la cual fue criticada por internautas. En los fragmentos se muestra que el joven no habría llorado ni evidenciado angustia tras el doble asesinato, más bien, mantuvo una expresión serena, como si no hubiera ocurrido nada.

Este comportamiento se sumó a otro elemento relevante: horas antes del ataque, el propio estudiante publicó en redes sociales fotografías en las que posaba con el rifle AR-15 utilizado en el crimen.

El plantel Makárenko difundió un comunicado en el que precisó que el alumno no tenía antecedentes de expulsión, adeudos ni reportes disciplinarios previos.

En el mensaje, la dirección lamentó la difusión de rumores y versiones no verificadas, exhortando a la comunidad a evitar la propagación de información falsa y a respetar el duelo de las familias afectadas.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, expresó públicamente sus condolencias y ordenó acompañar de forma integral a las familias de las víctimas, según reportó Infobae México.

La FGE abrió una carpeta de investigación para determinar cómo el adolescente accedió a un arma con calibre de uso militar y esclarecer las circunstancias previas al ataque. La SSP reforzó la seguridad en la zona y colaboró en el traslado del joven a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.

El arma: un AR-15 de uso restringido

El rifle utilizado por el
El rifle utilizado por el adolescente fue fabricado por la marca Smith and Wesson. Crédito: Smith and Wesson

Infobae México consultó con Jorge Rojas, analista en defensa, armamento y tecnología militar, cuál fue el modelo utilizado por el atacante. Según el exporto, el arma con el cual posó en redes sociales es un rifle AR-15 modelo M&P15 Patrol, fabricado por Smith & Wesson, un fusil semiautomático de calibre 5.56, de uso exclusivo para fuerzas armadas y cuerpos policiales.

Este rifle, con capacidad para cargadores de hasta 30 cartuchos y producido en Estados Unidos, está prohibido para civiles según la legislación mexicana.

El arma fue asegurada en la escena junto con un cargador y quedaron bajo resguardo ministerial como indicios para el curso de las investigaciones.

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