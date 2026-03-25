Ana María Alvarado sufre asalto en Río de Janeiro: así vivió la pesadilla junto a su hijo

La periodista Ana María Alvarado posa en Brasil, con una imagen superpuesta de la denuncia de asalto que interpuso en el país. (facebook)

Lo que inició como unas vacaciones en Brasil terminó en una experiencia de alto impacto para Ana María Alvarado, quien confirmó que fue víctima de la delincuencia durante su estancia en Río de Janeiro, acompañada de su hijo, Alex Eyssautier.

La conductora del programa Sale el Sol compartió detalles a través de redes sociales, donde evidenció el difícil momento que enfrentaron tras el asalto.

La periodista Ana María Alvarado fue víctima de un asalto en Río de Janeiro, como se evidencia en este registro policial presentado en Brasil. (Ana María Alvarado: Facebook)

Incidente ocurrió en la zona turística

Según explicó la periodista, el incidente ocurrió en una zona turística, donde perdió sus pertenencias. Aunque no detalló el método del robo, sí reveló el impacto del proceso posterior.

El caso la obligó a permanecer bajo resguardo de las autoridades locales durante varias horas mientras levantaba la denuncia correspondiente. El trámite se extendió por más de cinco horas, lo que describió como una experiencia agotadora.

Pese al susto, tanto ella como su hijo se encuentran fuera de peligro físico.

Reacción de su hijo tras el asalto

El episodio también generó una fuerte reacción de Alex Eyssautier, quien utilizó sus redes sociales para expresar su enojo tras lo ocurrido. Incluso lanzó un llamado a sus seguidores para evitar viajar a Brasil, reflejo del impacto emocional que dejó el incidente.

Ana María Alvarado compartió en redes sociales su frustrante experiencia en la policía al intentar cancelar servicios vinculados a su celular robado, criticando la excesiva burocracia y la demanda de datos difíciles de obtener. (Ana María Alvarado: facebook)

Cómo actuar en caso de asalto en el extranjero

El caso de Ana María Alvarado evidencia un protocolo básico que todo viajero debe seguir ante una situación similar:

Buscar un lugar seguro tras el incidente para evitar mayores riesgos. Contactar a las autoridades locales y reportar el delito de inmediato. Levantar una denuncia formal, requisito clave para trámites posteriores. Notificar al consulado en caso de pérdida de documentos oficiales. Bloquear tarjetas bancarias y proteger información financiera. Documentar el incidente, ya sea con fotos o reportes oficiales.

Estos pasos pueden facilitar la recuperación de documentos y reducir el impacto del robo.

Inseguridad en zonas turísticas de Brasil

Para 2026, la percepción de inseguridad en Brasil continúa como un reto, especialmente en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro. A pesar de operativos en zonas como Copacabana y el centro histórico, los robos de oportunidad persisten.

Las autoridades recomiendan evitar el uso de dispositivos móviles en la vía pública, no portar objetos de alto valor y mantenerse dentro de áreas vigiladas.

Además, el aumento en denuncias por robo de documentos y tarjetas ha llevado a consulados a emitir alertas constantes, con sugerencias como contar con copias digitales de identificación.

El caso de Ana María Alvarado refleja cómo incluso destinos turísticos populares pueden presentar riesgos. La experiencia, que comenzó como un descanso, terminó marcada por la incertidumbre y la necesidad de actuar con rapidez ante la delincuencia.