UAEMex Nezahualcóyotl pide levantar paro por denuncias de abuso sexual, estudiantes responden con nueva movilización

Los alumnos convocaron a una nueva movilización frente a las instalaciones universitarias, ubicadas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. (UAEMex)

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Nezahualcóyotl permanece en paro de labores desde el 10 de marzo luego de que los estudiantes exigieran a la institución hacer justicia ante denuncias de violación y abuso sexual atribuidas a profesores del plantel, exigen respuestas claras y medidas efectivas por parte de las autoridades universitarias.

Tras 14 días sin actividades académicas, la administración de la UAEMex emitió un llamado para que el alumnado retome sus actividades de inmediato. Argumentó que el diálogo con los estudiantes se ha mantenido abierto y suficiente, y reiteró su compromiso con la atención a las denuncias, así como la implementación de acciones para sancionar los casos de violación y abuso sexual que se han hecho públicos.

A pesar de estos llamados, la comunidad estudiantil decidió sostener el paro. Expresaron que las medidas adoptadas hasta el momento por la universidad resultan insuficientes y no abordan de fondo la problemática ni garantizan la seguridad de quienes integran el plantel.

En respuesta a la solicitud de reanudar las clases y actividades administrativas, los alumnos convocaron a una nueva movilización frente a las instalaciones universitarias, ubicadas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Convocaron a la comunidad universitaria y a colectivos de apoyo a sumarse a la protesta, con el objetivo de presionar por una respuesta más contundente de las autoridades y garantizar espacios libres de violencia dentro del campus.

Postura de las autoridades de la UAEMex

Los directivos de la universidad han destacado que desde el momento uno en el que iniciaron las movilizaciones, se han mantenido abiertos al diálogo.

En un primer momento, la administración central respondió separando a dos integrantes de la planta académica y administrativa, y solicitó investigaciones adicionales para deslindar responsabilidades sobre hechos de la administración anterior.

Asimismo, de acuerdo a un comunicado emitido por la universidad, se establecieron medidas de acompañamiento legal, prevención de revictimización y atención permanente tanto académica como administrativa para la comunidad afectada.

Además, se convocó al estudiantado a mantener el diálogo y participar en una mesa de trabajo con autoridades, con el objetivo de acordar mecanismos para la entrega de instalaciones y el retorno a las actividades académicas.

¿Qué dicen los estudiantes?

Por su parte, la comunidad estudiantil ha reiterado sus exigencias de justicia y protección, así como la creación de protocolos más estrictos para la prevención y atención de casos de abuso.

Los estudiantes comunicaron que el acceso al plantel permanecerá restringido este lunes para la reunión convocada por las autoridades universitarias.

Manifestaron que las autoridades universitarias no han dado respuestas concretas a las demandas presentadas y que, además, han minimizado las denuncias de delitos realizadas por el estudiantado.

La convocatoria fue extendida no solo a la comunidad de la UAEM Nezahualcóyotl, sino también a estudiantes de los planteles UAEM Chimalhuacán, UAEM Valle de Chalco, UAEM Texcoco, Tianguistengo, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, FES Aragón de la UNAM y a colectivos feministas del oriente del Estado de México.