Por violaciones y acoso sexual de profesores, alumnas de la UAEMéx Nezahualcóyotl se van a paro indefinido

Estudiantes UAEMex

El Centro Universitario (CU) Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) suspendió actividades luego de que alumnos quedaran inconformes con la respuesta de las autoridades sobre la solución de casos de acoso sexual y violencia en el plantel por parte de profesores.

La comunidad estudiantil decidió iniciar un paro de labores indefinido hasta que se resuelvan las demandas exigidas en el pliego petitorio entregado por la Asamblea Estudiantil del CU Nezahualcóyotl.

La comunidad universitaria mexiquense denuncia presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de personal académico.

La movilización ocurrió luego de que una alumna egresada del plantel hiciera pública una denuncia por haber sido víctima de violación en 2022, cuando aún era estudiante.

La denuncia fue en contra de un profesor de la universidad identificado como Alejandro Bravo Olivares, a quien se le acusó de violación, acoso y hostigamiento.

El testimonio, difundido en redes, rápidamente movilizó a las alumnas quienes convocaron a un paro en principio feminista.

Aunado a ello, la Asamblea Estudiantil, quienes respaldaron la movilización, exigieron también una revisión administrativa sobre las acciones del director Carlos Anaya Hernández, de Samantha Osorio Esquivel y el propio Alfredo Bravo Olivares.

En un primer momento hubo diálogo con las autoridades del plantel, quienes organizaron una reunión paran escuchar las exigencias de los alumnos, sin embargo, luego de considerar no haber recibido soluciones, la Asamblea Estudiantil decidió votar un paro de actividades.

“No se emitió una resolución concreta por parte de las autoridades universitarias respecto a los planteamientos realizados por la comunidad”, se lee en el comunicado de la Asamblea Estudiantil difundido en redes.

Ante ello, la decisión de los alumnos fue iniciar un paro de actividades de carácter indefinido hasta que las autoridades emitan una respuesta acorde con la gravedad de los señalamientos.

La denuncia por presunta violación de la alumna egresada del plantel no es la única, según sus propios testimonios. Otras estudiantes también realizaron denuncias hacia el mismo profesor, sin embargo, no procedieron y quedaron archivadas.

Además, durante el momento en el que se efectuó la presunta violación, el profesor del plantel era coordinador de la carrera, lo que lo colocaba en un puesto importante de poder. Actualmente, se desempeña como jefe de Servicios Escolares del Centro Universitario.