México

¿Habrá clases este lunes 23 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública reveló que el periodo vacacional de Semana Santa está por iniciar

Guardar
La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este lunes 23 de marzo. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 23 de marzo habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La duda sobre las actividades académicas comenzó entre padres de familia y alumnas y alumnos de nivel básico.

Lo anterior debido a los recientes puentes vacacionales, así como juntas extraordinarias, fechas conmemorativas y demás, que han provocado la suspensión de clases a inicios o finales de cada semana.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó el calendario oficial de esta dependencia educativa federal para saber si habrá clases o no en esta fecha.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

SEP aclara si habrá clases este lunes 23 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

De acuerdo con información detallada por la SEP, este lunes 23 de marzo sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia del Gobierno de México reveló que no existe razón alguna para cancelar las actividades academicas en esta fecha.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de nivel básico deberán asistir a clases este próximo lunes 23 de marzo.

Este lunes 23 de marzo
Este lunes 23 de marzo sí habrá clases, informó la SEP. Crédito: Cuartoscuro.

La SEP indicó que la siguiente fecha de suspensión de clases será el viernes 27 de marzo para todos los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria.

La razón será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Es importante mencionar que este día de asueto coincidirá con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, ya que el siguiente lunes 30 de marzo, estudiantes de nivel básico comienzan este periodo vacacional que finaliza el viernes 10 de abril.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es un mecanismo fundamental en la organización y mejora de las escuelas de educación básica en México.

Estas reuniones reúnen a directivos, docentes y personal académico para analizar, reflexionar y tomar decisiones sobre el rumbo educativo de la institución.

La junta de CTE es
La junta de CTE es un mecanismo fundamental en la organización y mejora de las escuelas de educación básica en México. Crédito: Cuartoscuro.

El propósito principal de la junta es fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar, mediante la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes.

Entre las actividades más relevantes que se abordan durante la junta de consejo técnico escolar se encuentran:

  • Revisión de avances en los planes y programas de estudio.
  • Evaluación de resultados académicos y análisis de áreas de oportunidad.
  • Propuesta y diseño de estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
  • Actualización profesional de los maestros y socialización de innovaciones pedagógicas.
  • Toma de decisiones para atender necesidades administrativas y de convivencia escolar.
  • Organización de actividades especiales para la comunidad educativa.

Estas reuniones se programan oficialmente en el calendario escolar y su cumplimiento es obligatorio.

El consejo técnico escolar representa un espacio clave para la mejora continua, el trabajo colaborativo y el compromiso con una educación de calidad e inclusiva en las escuelas públicas del país.

Temas Relacionados

Secretaría de Educación PúblicaSEPClasesClases MarzoMarzoJunta de Consejo Técnico EscolarConsejo Técnico Escolarmexico-noticias

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de marzo

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el siguiente pago para todos los beneficiarios

Los montos que recibe cada estudiante de preescolar y primaria de la Ciudad de México, que integra este programa social, son distintos

Mi Beca para Empezar 2026:

“¡Máynez, si te faltan yo te presto!”: Alito Moreno critica al presidente de MC por su reacción en una pelea

La dirigencia nacional del PRI afirma que en la riña el líder del partido naranja “salió huyendo”

“¡Máynez, si te faltan yo

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

La posición de Fernando Alonso

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

El actor sorprendió con unos lentes Balenciaga de 25 mil pesos y botas Yves Saint Laurent valuadas en 93 mil, posicionándose entre los rostros más visibles del lujo en la escena pública mexicana

Apio Quijano critica la ropa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano critica la ropa

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

DEPORTES

Lorenzo Zaragoza gana el oro

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia