¿Habrá clases este lunes 23 de marzo? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases este lunes 23 de marzo. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 23 de marzo habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La duda sobre las actividades académicas comenzó entre padres de familia y alumnas y alumnos de nivel básico.

Lo anterior debido a los recientes puentes vacacionales, así como juntas extraordinarias, fechas conmemorativas y demás, que han provocado la suspensión de clases a inicios o finales de cada semana.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó el calendario oficial de esta dependencia educativa federal para saber si habrá clases o no en esta fecha.

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SEP aclara si habrá clases este lunes 23 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

De acuerdo con información detallada por la SEP, este lunes 23 de marzo sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia del Gobierno de México reveló que no existe razón alguna para cancelar las actividades academicas en esta fecha.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de nivel básico deberán asistir a clases este próximo lunes 23 de marzo.

Este lunes 23 de marzo sí habrá clases, informó la SEP. Crédito: Cuartoscuro.

La SEP indicó que la siguiente fecha de suspensión de clases será el viernes 27 de marzo para todos los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria.

La razón será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Es importante mencionar que este día de asueto coincidirá con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, ya que el siguiente lunes 30 de marzo, estudiantes de nivel básico comienzan este periodo vacacional que finaliza el viernes 10 de abril.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es un mecanismo fundamental en la organización y mejora de las escuelas de educación básica en México.

Estas reuniones reúnen a directivos, docentes y personal académico para analizar, reflexionar y tomar decisiones sobre el rumbo educativo de la institución.

La junta de CTE es un mecanismo fundamental en la organización y mejora de las escuelas de educación básica en México. Crédito: Cuartoscuro.

El propósito principal de la junta es fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar, mediante la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes.

Entre las actividades más relevantes que se abordan durante la junta de consejo técnico escolar se encuentran:

Revisión de avances en los planes y programas de estudio .

Evaluación de resultados académicos y análisis de áreas de oportunidad.

Propuesta y diseño de estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Actualización profesional de los maestros y socialización de innovaciones pedagógicas.

Toma de decisiones para atender necesidades administrativas y de convivencia escolar .

Organización de actividades especiales para la comunidad educativa.

Estas reuniones se programan oficialmente en el calendario escolar y su cumplimiento es obligatorio.

El consejo técnico escolar representa un espacio clave para la mejora continua, el trabajo colaborativo y el compromiso con una educación de calidad e inclusiva en las escuelas públicas del país.