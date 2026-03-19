Poncho de Nigris propone pelea entre Cazzu y Ángela Aguilar en el próximo Ring Royale: “¿Sí o no?"

(@_PonchoDeNigris/X)

La función de boxeo Ring Royale 2026, realizada en la Arena Monterrey, vivió un nuevo episodio tras el comentario de Poncho de Nigris, quien propuso un enfrentamiento entre Ángela Aguilar y Cazzu, generando debate en redes sociales.

Poncho de Nigris y las reacciones a la pelea Ángela vs. Cazzu

El empresario y conductor publicó en su cuenta oficial de X una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecen ambas artistas listas para pelear, acompañada del mensaje: “¿Sí o no? #ringroyale”.

El posteo rápidamente se viralizó y abrió una ola de reacciones y propuestas entre los usuarios, que sugirieron nuevos duelos de celebridades.

Entre las propuestas destacaron duelos como Emiliano Aguilar contra Pepe Aguilar, Gala Montes frente a Adrián Marcelo y Florinda Meza contra La Chilindrina.

(X)

Los usuarios también debatieron sobre si una pelea entre Ángela y Cazzu sería posible, considerando el trasfondo mediático de ambas artistas.

La conversación en redes retoma el reciente escándalo sentimental que involucra a las dos cantantes y a Christian Nodal.

Cazzu, la artista argentina, mantuvo una relación con Nodal y tienen una hija en común. El conflicto se intensificó cuando se hizo público que Nodal inició una nueva relación con Ángela poco después de separarse de Cazzu y, casi de inmediato, se casó con la hija de Pepe Aguilar.

Este triángulo amoroso ha acaparado la atención de los medios y ha generado múltiples interpretaciones en la opinión pública.

Así se vivió el Ring Royale 2026

Ring Royale 2026 fue organizado el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey. El evento reunió a figuras del espectáculo, creadores de contenido y personalidades de internet.

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Los boletos se agotaron desde inicios de mes y la función inició a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Entre las peleas más esperadas estuvo el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que ha captado la atención del público desde hace años.

También formaron parte de la cartelera combates como el de Karely Ruiz frente a Marcela Mistral y el duelo entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella.

La función contó con la participación de figuras como Abelito contra Bull Terrier, Alberto del Río ante Chuy Almada y una pelea de parejas entre Kyliezz y Georgiana frente a Alexis Mvgler y Velvetine.

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Además de los combates, el evento incluyó la presentación musical de Luis R. Conriquez y duelos de freestyle entre RC y Ghetto Living, así como Aczino contra Azuky.

La velada arrancó con la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Elaine Haro. La transmisión gratuita vía Twitch, YouTube y TikTok acumuló 38 millones de vistas, consolidando a Ring Royale como uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos en México.

Tras la función, memes y comentarios viralizaron las peleas y las propuestas de nuevos duelos en redes sociales.