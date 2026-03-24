México

Entre antioxidantes y calorías: el verdadero impacto del cacao

Más allá de las creencias populares, el elemento destaca por su aporte de flavonoles, pero los expertos subrayan la importancia de la producción responsable y la diferencia entre chocolate negro, blanco y soluble

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El cacao puro destaca por
El cacao puro destaca por su alta concentración de flavonoles y catequinas, compuestos antioxidantes clave para la salud vascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao ha ganado fama como uno de los alimentos más asociados al bienestar, aunque no todo lo que se afirma sobre él tiene respaldo científico. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, sus propiedades dependen en gran medida de su forma de consumo y composición.

A menudo se confunde con el chocolate, pero no son lo mismo. El cacao puro conserva la mayor parte de sus compuestos originales, mientras que el chocolate incorpora azúcar y otros otros ingredientes que modifican su perfil nutricional y reducen algunos de sus beneficios.

En este contexto, los especialistas advierten que no debe considerarse un “superalimento”. Aunque contiene sustancias interesantes para la salud, su impacto real depende de la cantidad, la calidad y la frecuencia con la que se consume.

Composición nutricional y compuestos clave

La diferencia entre cacao y
La diferencia entre cacao y chocolate radica en la cantidad de azúcar y otros ingredientes añadidos que modifican sus beneficios nutricionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao destaca por su riqueza en nutrientes. Contiene entre 52% y 56% de grasas, alrededor de 12% de proteínas y un 7% de carbohidratos, además de taninos y otros compuestos bioactivos que han despertado el interés científico.

Entre estos destacan los flavonoles y las catequinas, conocidos por su acción antioxidante. Según la evidencia disponible, estos compuestos pueden contribuir a la salud vascular, ayudando a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos en determinadas condiciones.

Sin embargo, no todos los productos derivados ofrecen el mismo aporte. Para obtener estos efectos, se requiere una cantidad específica de flavonoles, lo que suele encontrarse en cacao puro o en chocolate negro con alta concentración.

Consumo, calorías y diferencias entre productos

Muchos productos de cacao soluble
Muchos productos de cacao soluble contienen hasta tres cuartas partes de azúcar añadido, reduciendo significativamente su valor nutricional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor energético del cacao y sus derivados varía considerablemente. El chocolate negro puede aportar más de 500 calorías por cada 100 gramos, por lo que se recomienda moderación en su consumo diario.

Además, algunos productos comerciales, como el cacao soluble, contienen altos niveles de azúcar añadido. En ciertos casos, este ingrediente puede representar hasta tres cuartas partes del contenido, lo que disminuye su valor nutricional.

Por esta razón, los expertos sugieren optar por versiones más puras y sin azúcares añadidos. De esta forma, es posible aprovechar mejor sus compuestos sin incorporar calorías innecesarias.

Mitos, realidades y sostenibilidad

La producción ecológica y el
La producción ecológica y el comercio justo en el cacao promueven la sostenibilidad y mejores condiciones para los productores del sector.

También se ha aclarado que no es un alérgeno común, aunque puede contaminarse durante su procesamiento.

Por otro lado, el chocolate blanco no contiene cacao sólido, por lo que carece de los compuestos antioxidantes característicos.

Más allá de sus propiedades, el origen del cacao también importa. La producción ecológica y de comercio justo se presenta como una alternativa que favorece prácticas sostenibles y mejores condiciones para quienes participan en su cultivo.

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