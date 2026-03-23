Cronología de la desaparición y localización de siete electricistas en San Luis Potosí: más de 500 militares los buscaban

En las acciones de búsqueda participan más de 500 elementos, incluidos integrantes del Ejército y de la Guardia Civil estatal. (Crédito: X/@FiscaliaSLP)

Siete electricistas fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, luego de que se perdiera comunicación con ellos el sábado 21 de marzo, tras concluir una jornada laboral en distintos puntos del altiplano potosino, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

Sin embargo, horas después, el gobierno municipal de Matehuala informó —a través de su cuenta de facebook— que los trabajadores ya fueron localizados y que, hasta el cierre de esta nota, se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General del estado. El comunicado no proporciona mayor información, pero subraya que en las próximas horas se brindará mayor información conforme avance el proceso.

Lunes 16 de marzo: Los electricistas salieron de la localidad de Lázaro Cárdenas rumbo a varias regiones del estado.

Sábado 21 de marzo: los familiares reportaron que, tras concluir su jornada laboral, se perdió el contacto con ellos.

Domingo 22 de marzo: familiares acuden a las autoridades para solicitar su intervención.

Lunes 23 de marzo: La Fiscalía General del estado abre una carpeta de investigación por la “no localización de 7 personas en el municipio de Matehuala”.

Lunes 23 de marzo (unas horas después): el gobierno municipal de Matehuala informó, a través de facebook, que los electricistas ya fueron localizados, sin proporcionar mayores detalles.

Los trabajadores son originarios del municipio de Lázaro Cárdenas y, de acuerdo con los reportes, sus familiares alertaron a las autoridades después de que dejaron de responder llamadas y mensajes el mismo día de su desaparición.

Hasta el cierre de esta nota, los trabajadores se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. (Crédito: facebook / Gobierno Municipal de Matehuala 2024-2027)

A partir de la denuncia, se activó un operativo de búsqueda encabezado por agentes de investigación y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de ubicar a los trabajadores y reconstruir sus últimos movimientos.

De acuerdo con la información oficial, los electricistas desaparecidos son:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Abraham Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera Rodríguez

Celso López González

Macario Torres Castillo

En las acciones de búsqueda participan más de 500 elementos, incluidos integrantes del Ejército y de la Guardia Civil estatal, quienes realizan recorridos en zonas urbanas y rurales del municipio de Matehuala y sus alrededores.

El despliegue contempla el uso de vehículos todo terreno para ingresar a áreas de difícil acceso, así como sobrevuelos con dos helicópteros que permiten ampliar la cobertura en la región.

Rastreo de sus últimos movimientos

Las labores se concentran en los puntos donde los electricistas realizaron actividades antes de perder contacto, así como en rutas de traslado entre comunidades, debido a la dispersión de los sitios donde trabajaban.

En este contexto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estableció comunicación con las familias de los siete trabajadores, a quienes se les brindó apoyo para su estancia en Matehuala, además de asesoría jurídica para el seguimiento de las denuncias.

Las autoridades indicaron que las acciones de búsqueda se mantienen activas mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y localizar a los trabajadores.