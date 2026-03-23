Asesoran a electricistas de Matehuala para que denuncien ante la FGE tras su desaparición y localización

(Gobierno de Matehuala)

Luego de que las autoridades de San Luis Potosí informaron sobre la localización con vida de los siste electricistas, dichos trabajadores reciben apoyo para que puedan presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 23 de marzo el secretario General, J. Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que mantuvo contacto con los familiares de los trabajadores del sector eléctrico.

“Se mantuvo contacto cercano con sus familias, brindándoles acompañamiento integral mediante apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para alimentación y hospedaje, así como asesoría jurídica para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE)“, se puede leer en el informe de las autoridades.

Fue el pasado 21 de marzo que ya no hubo contacto con los trabajadores, por lo que un día después sus familiares acudieron con las autoridades para que intervinieran.

Fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo. (Redes sociales)

Es por ello que para el 23 de marzo la Fiscalía de San Luis Potosí abre una carpeta por la no localización de los electricistas. El mismo día, poco antes de la 1:00 de la tarde, el Gobierno Municipal de Matehuala confirmó el hallazgo con vida de los trabajadores.

Van por los responsables, investigaciones están muy avanzadas

Asimismo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que en esta caso habrá responsables y destacó la implementación de un operativo especial.

“Ya se está trabajando en Fiscalía para tener a los responsables ya en algunas horas [...] Va a haber responsables y en próximas horas se los vamos a demostrar, que ya las investigaciones están muy avanzadas”, comentó el mandatario.

Tras el caso de los electricistas, fue anunciada una Mesa de Seguridad en Matehuala y encabezada por el gobernador de la entidad, la cual tiene el objetivo de fortalecer las actividades de protección. Participarán elementos estatales, municipales y federales.

El operativo que derivó en la localización de los trabajadores fue desplegado durante la madrugada del 23 de marzo y contó con el apoyo de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Guardia Civil.

Los trabajadores fueron hallados “muy tranquilos”, según comentó el mandatario de San Luis Potosí. Las personas, de entre 20 y 30 años de edad, fueron identificadas como:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Hasta el momento no hay datos sobre las circunstancias en que los trabajadores desaparecieron ni cuántas personas estarían involucradas en el caso.