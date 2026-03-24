Con el Mundial 2026 en el horizonte, Metro de CDMX explora posible alianza con la industria ferroviaria española

Adrián Rubalcava, director general del Metro de la CDMX, recibe a representantes de la industria ferroviaria española en el marco de conversaciones para una posible colaboración que impulse la modernización del sistema rumbo al Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, recibió a más de 30 representantes empresariales de la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, quienes exploraron la posibilidad de fortalecer lazos de cooperación para el refaccionamiento de instalaciones fijas y material rodante. Las reuniones continuarán en las próximas semanas con recorridos por talleres e instalaciones estratégicas, siempre dentro del marco normativo aplicable para adquisiciones.

Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (Cuartoscuro)

Por qué este momento no es casual

El Metro de la Ciudad de México atraviesa uno de los procesos de modernización más ambiciosos de su historia. Para 2026, el sistema de transporte recibió un presupuesto de 25 mil millones de pesos.

La intervención en la Línea 2 responde directamente a la preparación de la Ciudad de México como sede del Mundial de Fútbol 2026, un evento que incrementará de forma significativa la demanda del sistema de transporte. El director Rubalcava anunció además el cambio del cableado total de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, con el objetivo de tener mayor fiabilidad en los trenes y recibir el Mundial en mejores condiciones.

A eso se suma que la CDMX acaba de ser designada sede del Foro Urbano Mundial 2028, lo que pone a la ciudad en el radar internacional como referente de movilidad urbana sostenible. Moverse bien, en ese contexto, ya no es solo una necesidad operativa — es una carta de presentación global.

Representantes de la industria ferroviaria española visitan el Metro de la CDMX para explorar posibles acuerdos de modernización y refaccionamiento, en el contexto de la preparación de la ciudad para el Mundial 2026.

El problema estructural que explica la búsqueda

La necesidad de refacciones no es nueva ni menor. Tras las constantes fallas y retrasos en diversas líneas, el gobierno capitalino lanzó el Plan de Mantenimiento Metro 2025-2029, que contempla mantenimiento sistemático anual a 728 trenes de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B, además de garantizar 278 trenes en operación ante cualquier avería.

Al menos 15 estaciones de la Línea 2 serán remodeladas, con una inversión de mil 500 millones de pesos enfocada en infraestructura crítica con más de 40 años de antigüedad.

¿Qué busca España en México?

Para la industria ferroviaria española, la reunión representa una oportunidad de entrada a uno de los mercados de transporte urbano más grandes del mundo. El Metro de la Ciudad de México es el sistema de transporte colectivo más usado de América Latina, con 12 líneas, 163 estaciones y millones de viajes diarios. Entrar como proveedor de refacciones o mantenimiento especializado no es un negocio menor.