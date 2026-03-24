3 playas cerca de la Ciudad de México que no tienen tanta gente en Semana Santa

Durante Semana Santa, las playas mexicanas suelen recibir a miles de visitantes, lo que provoca una alta concentración de turistas en los destinos más populares.
Sin embargo, existen alternativas menos concurridas que ofrecen entornos tranquilos y espacios ideales para descansar.
Estas playas permiten disfrutar del mar, la naturaleza y la hospitalidad local sin las aglomeraciones habituales, convirtiéndose en opciones atractivas para quienes buscan unas vacaciones relajadas.
Tres playas cerca de la Ciudad de México que suelen tener menos gente durante Semana Santa son:
- Tuxpan, Veracruz: Ubicada a unas cuatro horas en auto desde la CDMX, Tuxpan destaca por su ambiente relajado, sus playas de arena dorada y aguas tranquilas. Sus zonas menos concurridas, como Playa Azul y Cocoteros, ofrecen un entorno familiar y espacios para descansar sin aglomeraciones.
2. Tecolutla, Veracruz: Este destino se localiza a unas cinco horas de la capital y es conocido por su ambiente pintoresco y su playa semi virgen. Tecolutla mantiene su esencia tranquila durante la mayor parte del año, lo que lo convierte en una opción para quienes buscan evitar multitudes.
3. Costa Esmeralda, Veracruz: Entre Tecolutla y Nautla, Costa Esmeralda es un corredor de playas de agua verde esmeralda y atmósfera relajada. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y actividades como paseos en kayak, pesca deportiva o simplemente descansar lejos de las zonas saturadas.
Estas opciones permiten disfrutar del mar y la naturaleza sin la saturación de los destinos turísticos más populares.
Pueblos mágicos cerca de la CDMX donde ir en Semana Santa
Si la playa no es lo tuyo y prefieres un lindo pueblo para caminar por sus callejones, algunos Pueblos Mágicos cercanos a la Ciudad de México ofrecen opciones atractivas para visitar durante Semana Santa y entre dichas opciones destacan las siguientes:
1. Valle de Bravo, Estado de México
Conocido por su lago, deportes acuáticos y el encanto de sus calles empedradas, Valle de Bravo es ideal para actividades al aire libre y recorridos por el centro histórico.
2. Tepoztlán, Morelos
Famoso por el Tepozteco, su zona arqueológica y su ambiente místico, Tepoztlán ofrece mercados de artesanías, gastronomía local y senderismo en la montaña.
3. Malinalco, Estado de México
Rodeado de montañas y vegetación, Malinalco combina sitios arqueológicos, templos coloniales y una atmósfera tranquila, perfecta para el descanso.
4. Huasca de Ocampo, Hidalgo
Reconocido por sus prismas basálticos y paisajes boscosos, Huasca de Ocampo permite disfrutar de caminatas, paseos en lancha y recorridos por antiguas haciendas.
5. Tepotzotlán, Estado de México
Este pueblo ofrece un importante legado virreinal, museos, conventos y una variada oferta gastronómica, además de cercanía con bosques y balnearios.
Estas opciones brindan alternativas para descubrir tradiciones, disfrutar de la naturaleza y vivir experiencias diferentes sin alejarse demasiado de la Ciudad de México.