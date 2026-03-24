3 playas cerca de la Ciudad de México que no tienen tanta gente en Semana Santa

Durante Semana Santa, existen playas menos concurridas que Acapulco que ofrecen ambientes tranquilos y hospitalidad local a pocos kilómetros de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante Semana Santa, las playas mexicanas suelen recibir a miles de visitantes, lo que provoca una alta concentración de turistas en los destinos más populares.

Sin embargo, existen alternativas menos concurridas que ofrecen entornos tranquilos y espacios ideales para descansar.

Estas playas permiten disfrutar del mar, la naturaleza y la hospitalidad local sin las aglomeraciones habituales, convirtiéndose en opciones atractivas para quienes buscan unas vacaciones relajadas.

Una ruta por rincones llenos de encanto, cultura y serenidad a pocas horas de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres playas cerca de la Ciudad de México que suelen tener menos gente durante Semana Santa son:

Tuxpan, Veracruz: Ubicada a unas cuatro horas en auto desde la CDMX, Tuxpan destaca por su ambiente relajado, sus playas de arena dorada y aguas tranquilas. Sus zonas menos concurridas, como Playa Azul y Cocoteros, ofrecen un entorno familiar y espacios para descansar sin aglomeraciones.

Tecolutla, Veracruz, conserva su esencia pintoresca y su playa semi virgen, convirtiéndose en una excelente opción para quienes prefieren evitar multitudes durante el periodo vacacional. (tuxpanveracruz.gob)

2. Tecolutla, Veracruz: Este destino se localiza a unas cinco horas de la capital y es conocido por su ambiente pintoresco y su playa semi virgen. Tecolutla mantiene su esencia tranquila durante la mayor parte del año, lo que lo convierte en una opción para quienes buscan evitar multitudes.

Foto: Fb - Tecolutla, Veracruz

3. Costa Esmeralda, Veracruz: Entre Tecolutla y Nautla, Costa Esmeralda es un corredor de playas de agua verde esmeralda y atmósfera relajada. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y actividades como paseos en kayak, pesca deportiva o simplemente descansar lejos de las zonas saturadas.

Costa Esmeralda, ubicada entre Tecolutla y Nautla, atrae a visitantes con playas de agua verde esmeralda, tranquilidad y actividades acuáticas como kayak y pesca deportiva. (Turimexico.com)

Estas opciones permiten disfrutar del mar y la naturaleza sin la saturación de los destinos turísticos más populares.

Pueblos mágicos cerca de la CDMX donde ir en Semana Santa

Si la playa no es lo tuyo y prefieres un lindo pueblo para caminar por sus callejones, algunos Pueblos Mágicos cercanos a la Ciudad de México ofrecen opciones atractivas para visitar durante Semana Santa y entre dichas opciones destacan las siguientes:

1. Valle de Bravo, Estado de México

Conocido por su lago, deportes acuáticos y el encanto de sus calles empedradas, Valle de Bravo es ideal para actividades al aire libre y recorridos por el centro histórico.

2. Tepoztlán, Morelos

Famoso por el Tepozteco, su zona arqueológica y su ambiente místico, Tepoztlán ofrece mercados de artesanías, gastronomía local y senderismo en la montaña.

3. Malinalco, Estado de México

Rodeado de montañas y vegetación, Malinalco combina sitios arqueológicos, templos coloniales y una atmósfera tranquila, perfecta para el descanso.

4. Huasca de Ocampo, Hidalgo

Reconocido por sus prismas basálticos y paisajes boscosos, Huasca de Ocampo permite disfrutar de caminatas, paseos en lancha y recorridos por antiguas haciendas.

5. Tepotzotlán, Estado de México

Este pueblo ofrece un importante legado virreinal, museos, conventos y una variada oferta gastronómica, además de cercanía con bosques y balnearios.

Foto: Instagram / @tepoztlanoficial

Estas opciones brindan alternativas para descubrir tradiciones, disfrutar de la naturaleza y vivir experiencias diferentes sin alejarse demasiado de la Ciudad de México.