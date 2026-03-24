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Ca7riel y Paco Amoroso en Palacio de los Deportes: precios oficiales de sus shows en CDMX

El ‘Free Spirits World Tour’ tendrá paradas en la capital y varias ciudades, con entradas en diferentes modalidades y precios anunciados

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Ca7riel y Paco Amoroso anuncian
Ca7riel y Paco Amoroso anuncian dos conciertos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México como parte de su Free Spirits World Tour 2026 (Jesúe Avilés/Infobae)

El regreso de Ca7riel y Paco Amoroso a Ciudad de México ya tiene fechas y sede confirmadas. El dúo argentino ofrecerá dos conciertos el 6 y 7 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes como parte de su Free Spirits World Tour, con la lista oficial de precios de boletos y las fases de preventa anunciadas.

Los precios para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México varían entre $1.227,50 y $5.316 pesos, según la sección seleccionada: paquete VIP (el más exclusivo), pista de pie y zonas numeradas B, C, D y E.

La preventa iniciará el 24 de marzo de 2026 con varias fases; la venta general comenzará el 27 de marzo a las 11:00 horas.

El FREE SPIRITS WORLD TOUR
El FREE SPIRITS WORLD TOUR confirma el regreso de Ca7riel y Paco Amoroso a México con una gira nacional este 2026. (Instagram/Ocesa)

Precios oficiales de boletos para CDMX

La lista detallada para los shows del 6 y 7 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes incluye seis opciones. El acceso premium, paquete VIP, tiene un costo de $5.316 pesos y permite una experiencia cercana al escenario.

La zona pista de pie se ofrece en $2.095,50. Los niveles numerados tienen estos valores: $4.130,45 pesos en Nivel B, $2.452,25 para Nivel C, $1.463,25 en Nivel D y $1.227,50 en el Nivel E, que es la alternativa más económica.

La variedad de precios busca que tanto quienes desean una experiencia exclusiva como quienes priorizan el acceso general puedan asistir al evento.

Lista oficial de precios con cargos incluidos

  • PAQUETE VIP: $5,316
  • PISTA (DE PIE): $2,095.50
  • NIVEL B: $4,130.45
  • NIVEL C: $2,452.25
  • NIVEL D: $1,463.25
  • NIVEL E: $1,227.50
Los boletos para ver a
Los boletos para ver a Ca7riel y Paco Amoroso en CDMX ofrecen seis opciones de precio, desde $1.227,50 hasta el paquete VIP de $5.316 pesos

Fechas y horarios para la preventa y venta de entradas

La venta de boletos se dividirá en cuatro etapas. La Preventa Priority comenzará el 24 de marzo a las 14:00 horas, seguida de la Venta a Fans el 25 de marzo a las 10:00 horas.

La Preventa Banamex será el 26 de marzo a partir de las 11:00, y la venta general se abrirá el 27 de marzo a las 11:00. Se prevé alta demanda, sobre todo para las áreas de pista de pie y el paquete VIP.

El impacto del regreso de Ca7riel y Paco Amoroso a México

El anuncio de los conciertos en Ciudad de México se engloba en el Free Spirits World Tour, que también contempla paradas en Monterrey (31 de julio en Auditorio Banamex), Guadalajara (2 de agosto en Auditorio Telmex), Querétaro, Puebla y Mérida.

Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, ambos de Buenos Aires, han evolucionado del rock hacia el trap, hip hop, electrónica y pop. Temas como “Jala Jala” y “Ouke” impulsaron su reconocimiento en Latinoamérica y el entusiasmo por sus actuaciones en vivo.

Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero
Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero destacan por su evolución musical del rock al trap, hip hop, electrónica y pop, consolidando su éxito en Latinoamérica

El regreso del dúo a México destaca por la exclusividad de sus fechas en la capital y por el abanico de precios que permite diferentes modalidades de acceso.

Con esta gira y la confirmación de sus shows en el Palacio de los Deportes, Ca7riel y Paco Amoroso ratifican su conexión con el público mexicano y la expansión de su propuesta artística ante una audiencia en crecimiento.

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