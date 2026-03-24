Aseguran que Galilea Montijo no está contenta con los resultados del tratamiento estético que se realizó

La presentadora Galilea Montijo continúa en el ojo del huracán por su rostro "hinchado" en televisión, un resultado que, según informes, no la tiene contenta. (Instagram: @galileamontijo / RS)

Galilea Montijo sigue en el ojo del huracán desde que apareció con el rostro “hinchado” en una transmisión del programa Hoy, detalle que los internautas no dejaron pasar.

Debido a las múltiples teorías que se desencadenaron sobre su apariencia física, la conductora y actriz aclaró recientemente que se sometió a un tratamiento estético.

Pese a que Montijo habló abiertamente sobre el tema, recientemente se dio a conocer que no estaría contenta con los resultados, pues sigue en la espera de que baje la “hinchazón”.

Galilea Montijo causa controversia en redes sociales tras aparecer con el rostro hinchado en el programa Hoy. (Programa Hoy)

Galilea Montijo “enojada” con los resultados de su tratamiento estético

Después de que la presentadora reveló que se había arreglado parte de la ceja, la periodista Angélica Palacios compartió en YouTube las supuestas reacciones que ha tenido tras el tratamiento.

De acuerdo con Palacio, personas cercanas a la también actriz aseguran que constantemente quiere hacerse algunos ajustes en el cuerpo, por lo que aseguran “ya perdió el eje”. Además, después de su último tratamiento, las quejas serían constantes en su círculo cercano.

“Galilea no está nada contenta con lo que se hizo, está arrepentida y ahorita anda que echa tiros, rayos, chispas y centellas, porque dice: ‘¿qué me hice?’“, contó la periodista.

La conductora aclara que la hinchazón facial se debe a un reciente tratamiento estético y no a una cirugía mayor. (Captura de pantalla)

Principalmente, sus quejas estarían relacionadas con la “hinchazón”, pues pese a los días que han transcurrido, su rostro sigue luciendo igual y “no se le baja”.

“Cuando está sola, con su gente de confianza dice: ‘pero ve nada más cómo me fregaron la cara’, por eso se peina con el pelo hacia adelante. Ella está furiosa”, aseguró Angélica Palacios.

Cabe destacar que la conductora de Hoy aseguró que su rostro no luce como en las fotografías que se difundieron en Internet, donde se le puede ver distinta a las emisiones anteriores del matutino.

Angélica Palacios afirma que Galilea Montijo está inconforme con los resultados del tratamiento estético y presenta quejas constantes. (RS / Programa Hoy)

Galilea Montijo explica el procedimiento estético al que se sometió

Antes de las declaraciones de la periodista, Galilea Montijo habló abiertamente sobre el tema en una emisión del matutino de Televisa, donde confesó que se arregló parte de la ceja y desmintió rumores que circulan en redes sociales.

“Es que a mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, está en realidad no fue como tal una cirugía, sino que me levantaron esta (ceja), me levantaron esta cejita”, explicó para sus compañeros y los televidentes.

Aunque reconoció tener un cambio en el rostro, aseguró que no luce como en las fotografías que circulan en redes, principalmente en X, donde incluso mencionaron que lucía “irreconocible”.

“Ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado, afónicos”, sentenció.

Galilea Montijo desmiente que luzca irreconocible como se muestra en fotos difundidas en X y otras redes sociales. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

La razón de la hinchazó, según Galilea Montijo

Además de aclarar el tema, Montijo abordó directamente lo ocurrido con la “hinchazón”: "El fin de semana me agarraron los reporteros en el aeropuerto y así no me veía, y el lunes en la mañana que llegué, hasta yo dije: ‘conforme pasan los minutos me voy inflamando’. Es una reacción que me dio, pero a veces uno tiene derecho”, concluyó.

De esa forma, dejó claro que pese a las críticas está segura de hacer cualquier cambio en su cuerpo, palabras que gran parte de sus seguidores aplaudieron.