Galilea Montijo publica nuevo mensaje en medio de la polémica por su supuesto cambio de rostro

La aparición de Galilea Montijo en el programa Hoy provoca debate en redes sociales sobre su posible cirugía estética. (RS / Programa Hoy)

La reciente aparición de Galilea Montijo en el programa Hoy reavivó el debate en redes sociales sobre su apariencia física. La presentadora mexicana se convirtió en tendencia luego de que su rostro, visiblemente distinto, generara especulaciones sobre un posible procedimiento estético.

Las imágenes emitidas de la conductora el pasado lunes generaron que numerosos televidentes y usuarios de redes sociales señalaran que su cara lucía “más inflamada de lo habitual”, lo que desató una ola de comentarios.

Algunos espectadores incluso consideraron que la producción evitó los primeros planos para no destacar el cambio, mientras otros calificaron su apariencia como “irreconocible”.

El rostro de la presentadora mexicana Galilea Montijo luce visiblemente diferente y genera especulaciones sobre tratamientos recientes. (Programa Hoy)

El regreso de Galilea Montijo desata nuevas especulaciones sobre intervenciones estéticas

Ante la ola de comentarios, la periodista Inés Moreno analizó públicamente el caso y señaló que “el cambio podía deberse a un tratamiento reciente que aún estaba en proceso de recuperación”, lo que abrió la puerta a nuevas conjeturas sobre la salud y la estética de la conductora.

En respuesta a la controversia, Galilea Montijo reapareció en su cuenta de Instagram con una serie de videos en los que permitió ver su rostro sin filtros ni efectos.

En uno de los clips, grabado por su pareja, el modelo español Isaac Moreno, la presentadora se mostró mientras se preparaba para un compromiso laboral. Aunque no abordó directamente las críticas, el video fue interpretado como una estrategia para minimizar el alboroto generado en redes sociales.

El video grabado por Isaac Moreno muestra a Galilea Montijo durante una preparación laboral y es interpretado como respuesta a la polémica. (Captura de pantalla)

Poco después, la también actriz compartió otro video desde su automóvil, donde consultó a sus seguidores sobre si preferían verla con lentes o sin ellos. En esta ocasión, su rostro se mostró sin señales de inflamación, hecho que no pasó desapercibido para sus seguidores y que reavivó aún más la conversación digital.

Por ahora, la conductora de Hoy no emitió confirmación ni negación sobre haberse sometido a un procedimiento estético, por lo que su silencio mantuvo a los usuarios al pendiente de la conversación digital.

Galilea Montijo responde a las críticas mostrando su rostro sin filtros en Instagram, pero evita confirmar intervenciones. (Captura de pantalla)

Reacciones y teorías en redes sociales

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes, desde muestras de apoyo hasta críticas severas, lo que reflejó la polarización del público ante cualquier posible cambio en la apariencia de los famosos.

Algunos seguidores defendieron a la actriz y conductora argumentando que “todos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo”, mientras que otros insistieron en la hipótesis de una intervención médica.

Por ahora, la polémica persiste y la atención sobre Galilea Montijo no disminuye. Más allá de las explicaciones técnicas o personales, el episodio dejó en claro que la imagen de la conductora continúa siendo tema de discusión, lo que alimenta un ciclo de rumores.