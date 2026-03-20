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Galilea Montijo confirma tratamiento estético, pero asegura que las fotos de su cara “hinchada” no son reales

Después de días de rumores por su ausencia, la conductora explicó en el matutino Hoy qué sucedió realmente en su rostro

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La presentadora y actriz de
La presentadora y actriz de Televisa confesó en su matutino haberse realizado un procedimiento estético en sus cejas. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

Fue a principios de marzo cuando Galilea Montijo se volvió tendencia en redes sociales luego de que apareciera con el rostro supuestamente hinchado en el programa Hoy.

Luego de días de ausencia del matutino en medio de las especulaciones sobre su rostro, la presentadora regresó el pasado 16 de marzo, y aunque en un principio se mantuvo en silencio sobre lo ocurrido, rompió el silencio en la reciente emisión.

Galilea Montijo reapareció en el
Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy tras rumores por el aspecto de su rostro luego de un procedimiento estético. (Programa Hoy)

Galilea Montijo explica la razón por la que apareció “hinchada” en el programa Hoy

En la reciente emisión del matutino de Televisa, la presentadora y actriz confesó que sí se realizó un procedimiento estético relacionado con sus cejas.

“Es que a mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, está en realidad no fue como tal una cirugía, sino que me levantaron esta (ceja), me levantaron esta cejita”, explicó para sus compañeros y los televidentes.

Debido a las críticas que desató su aparición con el rostro “irreconocible”, como lo mencionaron algunos usuarios, Montijo negó que las imágenes que fueron difundidas en redes sociales fueran reales.

“Ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado, afónicos”, señaló.

La presentadora y actriz de
La presentadora y actriz de Televisa, en una reciente emisión matutina, admitió haberse realizado un procedimiento estético en sus cejas, generando conversación. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

Una reacción inesperada en su rostro que atrajo críticas

La conductora de Hoy alentó a las personas a someterse a los procedimientos que deseen siempre y cuando sea con profesionales, pues relató los efectos que ella tuvo en su rostro tras el tratamiento.

“El tema es que toma tiempo, ahí voy. El fin de semana me agarraron los reporteros en el aeropuerto y así no me veía, y el lunes en la mañana que llegué, hasta yo dije: ‘conforme pasan los minutos me voy inflamando’. Es una reacción que me dio, pero a veces uno tiene derecho”, concluyó.

Debido a las reacciones divididas que desató su ausencia del matutino, los comentarios en la publicación de redes sociales fueron silenciados, pero el tema ya está dando de qué hablar entre los televidentes.

La presentadora de Televisa confirmó
La presentadora de Televisa confirmó que se sometió a un levantamiento de ceja, aunque no fue una cirugía convencional. (Captura de pantalla)

Reacción en redes sociales a la revelación de Galilea Montijo

Tras la declaración de Galilea Montijo, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Aunque una parte criticó los “arreglos” de la presentadora, otros aplaudieron que siga decidiendo sobre su cuerpo pese a las críticas.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, principalmente en X, son: "Galilea Montijo callándoles la boca a todos los que hablaron sin saber", "Galilea Montijo tu patrona", “Galilea Montijo dando explicaciones de lo evidente. No te ataques, el colágeno lo vale” y “No manches Galilea, los ojos ya los tienes de Lyn May y la boca de Ninel Conde”, entre algunos otros.

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