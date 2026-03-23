Tras suspensión de Freddy por supuesto acoso, otro integrante de CD9 anuncia su salida “por salud mental”

CD9 fusionó la pasión musical con el uso estratégico de entornos digitales para impulsar su popularidad juvenil en México. - (Instagram/@cd9)

La reciente salida de Bryan Mouque de CD9 por salud mental ha acentuado la incertidumbre en torno al futuro inmediato de la banda mexicana. Esto ocurre poco después de la suspensión de Freddy Leyva por denuncias de supuesto acoso, lo que deja a seguidores y miembros ante un panorama de dudas sobre el futuro del grupo.

Bryan Mouque anunció que deja CD9 tras priorizar su bienestar emocional y físico. Su salida se da en medio de una crisis interna potenciada por la decisión previa de suspender a Freddy Leyva, quien fue acusado a través de redes sociales de solicitar fotos íntimas y dinero a una fan.

Ambos hechos, ocurridos a pocos meses del regreso del grupo, cuestionan la continuidad de la banda y han generado preocupación entre seguidores.

Razones de Bryan Mouque para dejar CD9

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Bryan Mouque compartió que CD9 fue una etapa crucial en su vida, aunque afirmó necesitar priorizar su salud mental y física sobre cualquier otro proyecto. Expresó que, con el paso del tiempo, dejó de sentir que su voz y participación fueran respetadas en el grupo.

Bryan Mouque anuncia su salida de CD9 para priorizar su salud mental, generando incertidumbre entre los seguidores de la banda mexicana

Esta situación lo motivó a buscar una nueva etapa profesional enfocada en su carrera como solista.

En una entrevista radial posterior, el cantante detalló que vivió un proceso personal complicado y que, en los últimos meses, recibió un diagnóstico de salud mental relevante.

Subrayó que su decisión no fue impulsiva, sino producto de una reflexión prolongada y de haber conversado previamente con sus compañeros sobre su retiro el 18 de marzo.

Mouque agradeció a su equipo de trabajo y a los fanáticos que lo acompañaron en su trayectoria con la agrupación mexicana, y remarcó su deseo de explorar facetas más personales en la música, emprendiendo proyectos en solitario.

Bryan Mouque agradece el apoyo de los fanáticos y su equipo mientras inicia nuevos proyectos musicales fuera de CD9 (IG)

“He decidido dejar de formar parte de CD9. También entendí que mi salud mental y física deben estar por encima de cualquier proyecto...Voy a continuar esta nueva etapa acompañado del mismo equipo que ha estado desde el inicio de mi proyecto solista, un equipo que cree en mí y en lo que estamos construyendo”.

Reacciones de fans e incertidumbre sobre el futuro de CD9

La comunidad de CD9 reaccionó rápidamente a la noticia con muestras de desilusión y reclamos de claridad. En redes sociales, seguidores lamentaron que la salida de Mouque y la suspensión de Leyva ocurran después del reciente reencuentro del grupo.

Algunos fans expresaron dudas sobre el compromiso de la agrupación con el regreso, mientras otros exigieron respuestas sobre si la banda sumará nuevos miembros o si el proyecto continuará activo.

La agrupación, conformada ahora por Alan Navarro, Alonso Villalpando y Jos Canela, no ha emitido declaraciones oficiales, lo que mantiene la incertidumbre entre su base de seguidores.

La agrupación mexicana CD9 queda reducida a tres integrantes tras las recientes salidas y no ha emitido declaraciones oficiales sobre su continuidad (Esquire)

El caso de Freddy Leyva y su impacto en la agrupación

Semanas antes de la salida de Mouque, la banda enfrentó el escándalo vinculado a Freddy Leyva. Circularon capturas en redes sociales que lo señalaban por supuestas solicitudes de imágenes íntimas y dinero a una fan, hechos que desencadenaron su suspensión temporal dentro del grupo.

En respuesta, Leyva negó de manera categórica haber acosado o exigido material de esa naturaleza, aduciendo que los mensajes habían sido sacados de contexto y que nunca actuaría de ese modo.

La suspensión de Freddy Leyva responde a la circulación de supuestas pruebas de solicitudes indebidas a una fan, aunque él niega las acusaciones (Foto: Instagram/ Freddy Leyva)

La suspensión se tomó como una medida consensuada entre los miembros, quienes recalcaron su compromiso con la responsabilidad y la integridad en un comunicado.

Hasta el momento, el grupo ha continuado con las actividades previamente agendadas, aunque la suma de las dos bajas más recientes deja al futuro de CD9 en un punto incierto.