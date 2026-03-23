México

Puerto Peñasco y las nuevas plantas: futuro solar para México

El enfoque estratégico impulsa una generación más limpia sin sacrificar confiabilidad en el suministro

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La CFE implementa criterios técnicos
La CFE implementa criterios técnicos y auditoría interna para garantizar que la expansión de la central fotovoltaica beneficie tanto al desarrollo regional como a la seguridad energética nacional. (X/ @CFEmx)

En 2025, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consolidó su posición como referente del sector energético mexicano al sumar casi 1,700 MW al sistema nacional mediante tres nuevas plantas de ciclo combinado.

El arranque de estas centrales, junto con la expansión de proyectos renovables como la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, marca un avance en la capacidad de generación eléctrica en el país.

El aumento reciente de capacidad quedó reflejado en la entrada en operación de la CCC Salamanca en Guanajuato, la CCC San Luis Potosí y la CCC Josefa Ortiz Téllez Girón en Querétaro.

Imagen de archivo. Paneles solares
Imagen de archivo. Paneles solares de la planta solar más grande de toda América Latina, que está siendo construida por la empresa eléctrica estatal mexicana CFE, se muestran en Puerto Peñasco, estado Sonora, México. 2 de febrero de 2023. REUTERS/Raquel Cunha/Pool

Estas instalaciones, con tecnología de ciclo combinado, representan una parte clave de la estrategia nacional para asegurar que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuente con energía confiable y eficiente.

La nueva apuesta de la CFE: energía limpia y tecnología avanzada

Actualmente, el sector energético mexicano experimenta una transición hacia fuentes menos contaminantes. La CFE ha priorizado el uso de gas natural como combustible de transición, sin dejar de lado los proyectos renovables de gran escala.

Uno de los ejemplos más sobresalientes es la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, que prevé alcanzar 1,000 MW de capacidad instalada, lo que la convertirá en la más grande de América. Dos fases ya están en operación y otras dos siguen en desarrollo.

La estrategia contempla una expansión que sumará más de 8,700 MW al SEN entre 2025 y 2030. Este crecimiento se distribuye en proyectos en etapa de pruebas, construcción y concurso. Entre los cinco proyectos que próximamente iniciarán operaciones destacan la CCC Mérida y la CCC Riviera Maya - Valladolid en Yucatán, la CCC González Ortega en Baja California, la CCC Manzanillo en Colima y la CCC Tuxpan Fase I en Veracruz.

En paralelo, avanzan cuatro obras en proceso constructivo. La Secuencia III de la CFV Puerto Peñasco y las centrales en Lerdo (Durango), San Luis Río Colorado (Sonora) y Tula (Hidalgo) aportarán juntos más de 2,200 MW al sistema. Además, siete iniciativas se encuentran en la fase de especificaciones técnicas y concurso, lo que sumará otros 2,700 MW, incluyendo la fase IV de Puerto Peñasco, la CFV Concepción Mendizabal en Coahuila y nuevas centrales en Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California Sur.

La apuesta por la energía renovable y la modernización de centrales de ciclo combinado responde a la necesidad de garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda.

La CFE utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para seleccionar ubicaciones estratégicas y realiza un seguimiento constante de cada proyecto a fin de cumplir los plazos y estándares fijados.

La Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, con su meta de 1,000 MW, se perfila como el mayor complejo solar del continente americano.

Dos de sus fases ya aportan 420 MW al sistema nacional, mientras que las etapas restantes avanzan siguiendo el cronograma previsto.

El impulso de la CFE hacia la generación eléctrica más limpia, eficiente y confiable se articula en torno al Plan de Expansión 2025-2030.

La empresa pública refuerza así su liderazgo en el sector energético, apostando por una matriz diversificada donde el gas natural y las fuentes renovables conviven como pilares del desarrollo.

La estrategia de crecimiento no solo implica la construcción de nuevas plantas, sino también la identificación continua de oportunidades y la aplicación de tecnologías que permitan responder a las necesidades futuras del país.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de la CFE por garantizar el acceso a la energía en condiciones de calidad y sustentabilidad para todos los mexicanos.

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