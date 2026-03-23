Diputados respaldan supervisión de Profeco en tarifas de ciudades sede del Mundial 2026

La diputada Claudia Rivera Vivanco impulsó un acuerdo para que Profeco refuerce la vigilancia de precios en las ciudades sede del Mundial 2026. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, promovió en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para reforzar la vigilancia de precios de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante reportes de incrementos significativos en servicios turísticos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Rivera Vivanco impulsa estrategia para evitar abusos en precios durante el Mundial

La iniciativa plantea solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el diseño e implementación de una estrategia especial de vigilancia preventiva en las ciudades sede del torneo.

El objetivo es evitar incrementos injustificados en sectores como hospedaje, transporte y otros servicios turísticos.

La diputada Claudia Rivera Vivanco promovió un acuerdo para que Profeco refuerce la vigilancia de precios en las ciudades sede del Mundial 2026 y evitar aumentos injustificados en servicios turísticos. (Foto: Cortesía Morena)

Durante la discusión en comisiones, la legisladora destacó que la magnitud del evento internacional incrementará la demanda de servicios y, por ello, consideró necesario establecer medidas anticipadas de supervisión.

Reportan aumentos de hasta 1,000% en tarifas de hospedaje

Rivera Vivanco advirtió que ya se han detectado incrementos importantes en tarifas hoteleras en algunas sedes del evento.

“La urgencia de esta medida responde a datos detectados en las ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara, donde las tarifas de hospedaje ya registran aumentos desproporcionados de entre el 200 por ciento y más del mil por ciento”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto, estos aumentos reflejan el impacto que puede generar la expectativa del torneo en el mercado turístico, por lo que la propuesta busca evitar prácticas que afecten a consumidores.

Comisión de Economía aprueba el acuerdo con respaldo unánime

El punto de acuerdo fue avalado con 27 votos a favor en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para reforzar la vigilancia de precios en las ciudades sede del Mundial 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La legisladora señaló que el respaldo de todas las fuerzas políticas permite avanzar en acciones preventivas antes del inicio del torneo.

Asimismo, indicó que la intención es garantizar que el evento deportivo se desarrolle en condiciones de equidad en los precios para visitantes nacionales e internacionales.

Buscan proteger la economía familiar y la imagen del país

Durante su intervención, la diputada subrayó que el riesgo de incrementos excesivos no se limita al hospedaje, ya que podría extenderse a otros servicios vinculados al turismo.

“La mayoría de los empresarios se ha sumado al espíritu del evento, pero es necesario contar con mecanismos de control para quienes busquen obtener provechos desventajosos ante la alta demanda”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la vigilancia permitirá proteger la economía de las familias y contribuir a mantener una percepción favorable del país ante visitantes internacionales.

Gobierno convoca a sectores para la organización del Mundial 2026

Rivera Vivanco también mencionó que el Gobierno de México inició la convocatoria para integrar a distintos sectores en la organización del evento, por lo que consideró pertinente que la Profeco fortalezca la difusión de sus acciones de supervisión.

El gobierno de México convocó a distintos sectores para coordinar la organización del Mundial 2026 y fortalecer la vigilancia de precios. REUTERS/Daniel Becerril

La legisladora señaló que México se prepara para un torneo de gran escala en el calendario internacional del futbol, lo que implica coordinación entre autoridades, empresas y sociedad para garantizar condiciones adecuadas en los servicios.

Ciudades mexicanas que serán sede del Mundial 2026:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Estas sedes concentrarán parte de la actividad turística y económica vinculada al torneo, por lo que autoridades y legisladores han planteado reforzar la vigilancia en servicios y precios antes y durante la justa deportiva.