Pagos Bienestar: ¿qué hacer si tu letra ya pasó y no tienes el dinero? (Archivo)

Si ya pasó la fecha asignada por la letra de tu apellido y no has recibido el depósito de la Pensión Bienestar, es importante conocer los pasos para identificar la causa y obtener una solución. Existen procedimientos definidos para revisar el saldo, analizar el estatus y pedir apoyo si hay alguna irregularidad.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores funciona de manera bimestral y se organiza según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. No todos reciben el depósito el mismo día, por lo que cada ciclo puede implicar fechas diferentes de acreditación.

Esta estructura de dispersión de recursos permite que no haya saturación en los cajeros ni en los puntos de atención. Por ejemplo, en el bimestre marzo-abril 2026, el pago inició el 2 de marzo para quienes tienen apellido con “A” y terminó el 26 de marzo con los apellidos que comienzan con “W”, “X”, “Y” y “Z”. Al concluir la jornada designada y no tener reflejado el monto, se recomienda seguir los pasos de verificación.

Procedimiento para reportar un pago faltante de la Pensión Bienestar

Procedimiento para reportar un pago faltante de la Pensión Bienestar (Ilustración Infobae )

Si después del día indicado no está depositado el dinero de la Pensión Bienestar en tu cuenta, el procedimiento es:

Primero verifica el saldo en la tarjeta, luego revisa a través de la aplicación o la línea telefónica oficial.

Si no hay respuesta, acude directamente a un módulo de atención con tu identificación, CURP, comprobante de domicilio y la tarjeta correspondiente para que revisen el caso y te orienten sobre el trámite o la reposición necesaria.

El número de atención ciudadana de la Secretaría de Bienestar es: 800 639 42 64, antes de acudir a un módulo de atención, las personas tienen que realizar la llamada para reportar su situación.

¿Qué hacer si no aparece el depósito de la Pensión Bienestar?

Si luego de revisar el saldo y de llamar a la línea de atención no se resuelve la situación, se debe acudir a un Módulo de Bienestar llevando identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y la tarjeta bancaria existente.

En el módulo, un servidor de la nación analizará el estatus en el padrón. Puede detectar suspensiones temporales o trámites pendientes. También es válido pedir orientación telefónica a la Línea de Bienestar en el 800 639 42 64, donde, con la CURP y la identificación, se generan reportes y se recibe asesoría sobre pasos siguientes o documentación a presentar.

Mantener la documentación y los datos personales actualizados y correctos en el programa es clave para asegurar que la Pensión Bienestar llegue puntualmente en cada ciclo de pago (Archivo)

Es recomendable revisar el estado físico de la tarjeta. Cuando está vencida, dañada o bloqueada, se solicita la reposición en el Banco del Bienestar para poder acceder nuevamente a los fondos.

¿Cuánto tarda la solución después del reporte?

El plazo de respuesta depende del motivo detectado. Por ejemplo, una actualización de datos personales suele resolverse en uno o dos bimestres, mientras que la reposición de tarjeta por extravío, daño o robo demora entre 10 y 20 días hábiles.

Si el atraso se debe a suspensión por verificación, el procedimiento puede requerir más tiempo por confirmaciones adicionales. Las autoridades, sin embargo, procuran que la regularización ocurra en el menor periodo posible.

Mantener la documentación y los datos personales actualizados y correctos en el programa es clave para asegurar que la Pensión Bienestar llegue puntualmente en cada ciclo de pago. La revisión periódica del calendario y la atención a la información registrada previenen atrasos en la recepción del beneficio.