Mujer que descubrió infidelidad de su marido con maestra de su hija podría pasar 3 años en prisión por fallida venganza

Diana N, quien fue detenida bajo el cargo de extorsión, aparece en esta imagen tras su arresto. (Captura de pantalla: X)

Diana ‘N’, una mujer afincada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, podría pasar cinco años en prisión por el delito de extorsión bajo el marco legal de la Ley Olimpia.

El caso, reportado por medios locales la noche del domingo 22 de marzo, ha concentrado la atención pública debido a un inesperado giro de acontecimientos que colocaron a Diana ‘N’, de 32 años de edad, de víctima de infidelidad a convicta.

Una infidelidad y una venganza

Norte Digital consignó que la detención se realizó el 19 de marzo en el bulevar Acapulco, una vía importante en Guadalupe, en seguimiento a una denuncia interpuesta por Fabiola ‘N’, maestra de gimnasia de la hija de la detenida.

De acuerdo con información del caso difundida en X por reporteros especializados en temas de seguridad, indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) identifican a Diana ‘N’ como probable responsable del delito de extorsión. La docente interpuso una denuncia tras recibir llamadas y mensajes de texto donde se le exigía pagar 300 mil pesos a cambio de no divulgar material de carácter sexual.

En una declaración inicial, Diana ‘N’ señaló que descubrió que su pareja, Daniel ‘N’ mantenía una relación sexoafectiva con Fabiola ‘N’. Al revisar el celular de su pareja, descubrió un video de uno de sus encuentros íntimos.

En lugar de exponer la infidelidad, Diana ‘N’ intentó capitalizar el engaño. Contactó a la amante de su esposo y la presionó para entregarle 300 mil pesos a cambio de no hacer público el material. En su declaración de hechos, Fabiola ‘N’ aseguró que durante una llamada, Daniela ‘N’ la amenazó con acudir a su centro de trabajo con un megáfono y exponer el caso.

Luego de su detención, Diana “N” fue trasladada e ingresada a un Centro de Reinserción Social Femenil, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Diana 'N' fue arrestada y enfrenta posible pena de cinco años de prisión por el delito de extorsión. (Captura de pantalla: X)

Esposo también enfrentaría cargos

Daniel ‘N’, esposo de la detenida, también es indagado por la FGJNL por grabar contenido íntimo sexual de la víctima sin su consentimiento. La grabación, según medios locales, data de 2024; sin embargo, el delito se mantiene vigente bajo el marco legal de la Ley Olimpia.

¿Qué sanciones prevé la Ley Olimpia’

En Nuevo León, la Ley Olimpia sanciona la violencia digital y la violación a la intimidad sexual (grabar, difundir o amenazar con compartir contenido sexual sin consentimiento) con penas de 3 a 6 años de prisión y multas que oscilan entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de $80,000 pesos.

Olimpia Coral Melo pidió que se sancione a ambos policías sin recurrir a la violencia digital. | Jovani Pérez

Sanciones bajo la Ley Olimpia en Nuevo León:

Grabar/difundir contenido íntimo sin consentimiento: Acciones como grabar, tomar fotos, difundir, exhibir o comercializar material íntimo sexual sin consentimiento se castigan con 3 a 6 años de prisión .

Sextorsión/amenazas: El uso de este material para amenazar, extorsionar o chantajear a la víctima con difundirlo si no accede a ciertas peticiones también es sancionado, constituyendo violencia digital.

En 2022, se registró la primera condena en México bajo la Ley Olimpia contra un hombre que extorsionó a su exesposa con difundir imágenes íntimas. El agresor fue sentenciado a 3 años de prisión y al pago de una multa por reparación del daño, estableciendo un precedente para este tipo de delitos digitales.