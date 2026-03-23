Por qué fueron prohibidas las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en Guadalajara el 25 de marzo (Cortesía: Ocesa)

Los recintos de conciertos suelen publicar una lista de objetos permitidos y prohibidos; sin embargo, llamó la atención que el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, prohibiera las playeras de futbol para ver a los Fabulosos Cadillacs.

“Te recordamos que para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs este 25 de marzo en Auditorio TELMEX no se permitirá el ingreso con playeras de futbol.

Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso", se pudo leer en la cuenta oficial del Auditorio Telmex.

El póster oficial del concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex el 25 de marzo prohíbe explícitamente el ingreso con playeras de fútbol para los asistentes (X/@AuditorioTelmex)

Por el momento se desconoce si esta medida fue solicitada por la agrupación musical, su equipo, las autoridades locales o los administradores del recinto en Guadalajara.

La prohibición desató conversación entre las personas, incluso se abrió un debate sobre la ropa adecuada para ir a un concierto, supuesta discriminación, libertad de expresión y mucho más.

Por qué se prohibieron las playeras de futbol en el concierto de los Fabulosos Cadillacs

Como único antecedente, se sabe que hace dos días, un grupo de aficionados de Rayados agredió a un hombre con playera del Club Deportivo Guadalajara, es decir, Chivas.

Un póster del Auditorio TELMEX informa a los asistentes al concierto de Los Fabulosos Cadillacs el 25 de marzo que no se permitirá el ingreso con playeras de futbol sin acceso a reembolso (X/@AuditorioTelmex)

Es por eso que se presume que la prohibición podría ser por temas de seguridad, pero eso no está espeficifado en el comunicado, lo único que dice es:

“No se permitirá el ingreso con playeras de futbol. En caso de incumplimiento, se negará el acceso sin posibilidad de reembolso”

Cabe señalar que muchos cánticos de barras de futbol son adaptaciones de exitosos temas de los Fabulosos Cadillacs. Además, el público suele usar jerseys de futbol de la Selección de Argentina en sus conciertos como un homenaje.

¿Es legal que te prohiban usar playeras de futbol para un concierto en México?

Los integrantes de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presentan en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Los recintos privados de conciertos y espectáculos pueden establecer ciertas reglas de acceso, incluyendo la restricción de prendas específicas, siempre que estas normas no impliquen discriminación prohibida por la ley.

En Guadalajara, los recintos privados pueden establecer reglas internas para el acceso a sus instalaciones, incluyendo la restricción de ciertas prendas, como las camisetas de fútbol, pero existen límites legales.

El Protocolo de Seguridad en los Espectáculos de Futbol celebrados en el Estadio Jalisco y la normativa municipal establecen que los clubes y organizadores tienen la obligación de garantizar la seguridad, la armonía y el buen desarrollo del evento.

Pueden definir restricciones de acceso para prevenir riesgos, desórdenes o incidentes violentos.

Por ello, en partidos considerados de alto riesgo o con antecedentes de violencia entre grupos de animación, es común que se restrinja el ingreso con camisetas de equipos distintos a los participantes o de equipos rivales, como medida de seguridad.

Sin embargo, la prohibición debe estar justificada por motivos de seguridad y no puede ser utilizada como pretexto para discriminar por apariencia, origen, condición social u otros motivos protegidos por la ley.

Restringir la entrada por portar cierto tipo de ropa sería legal solo si la medida responde a razones de seguridad, higiene o protección del recinto, pero no si se utiliza como pretexto discriminatorio.