La sorprendente cifra de visitantes a zonas arqueológicas que vivió el equinoccio en México este 2026

Visitantes se congregan en la zona arqueológica mexicana de Xochitécatl, esperando la alineación solar para celebrar el Equinoccio de Primavera 2026, un evento que atrajo a miles en todo el país. (INAH)

La afluencia masiva de visitantes marcó el Operativo Equinoccio de Primavera 2026, con más de 179 mil 500 personas que se reunieron en zonas arqueológicas del país para presenciar el cambio de estación. Las cifras, proporcionadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reflejan una movilización significativa en los principales sitios patrimoniales de México.

Teotihuacan, en el Estado de México, y Chichén Itzá, en Yucatán, figuraron entre los destinos más concurridos durante el fin de semana. Entre el viernes y el domingo, la primera recibió 38 mil103 visitantes, mientras que la segunda registró 24 mil 791. El flujo de personas fue constante en ambas, consolidándolas como epicentros de la celebración primaveral en el país.

El operativo, ejecutado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH, contó con la colaboración de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad y protección civil. Su misión fue asegurar que el disfrute del patrimonio cultural se realizara bajo estrictas medidas de conservación y respeto, garantizando la seguridad tanto de visitantes nacionales como extranjeros.

Afluencia registrada en zonas arqueológicas principales

En el Estado de México, Teotenango destacó el sábado 21 de marzo con la llegada de 12 mil 731 personas, mientras que Calixtlahuaca recibió a cinco mil en esa misma fecha. En Veracruz, El Tajín registró 11 mil 88 asistentes durante los tres días del operativo.

Un grupo de visitantes vestidos de blanco se reúne en círculo frente a las pirámides de El Tajín, Veracruz, como parte de las celebraciones del Operativo Equinoccio de Primavera 2026. (INAH)

Monte Albán, en Oaxaca, contabilizó 4 mil 500 visitantes, y Palenque, en Chiapas, alrededor de 2 mil 500. El INAH resaltó la reapertura de la Zona Arqueológica de Toniná en Chiapas, que el domingo atrajo a 872 personas. El Templo Mayor de Ciudad de México también fue punto de interés, con 2 mil 500 asistentes en la misma jornada.

El operativo de este año se diseñó para mantener el orden en sitios patrimoniales durante el fenómeno astronómico de la primavera, que ocurrió el 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro del país. Durante el fin de semana, miles de personas buscaron conectarse con la herencia prehispánica y la tradición cultural, repartiendo su presencia en destinos de norte a sur.

Otros destinos y saldo operativo

Entre otros sitios con alta concurrencia se encuentran Tula, en Hidalgo, que recibió 4 mil 640 visitas; Cholula, en Puebla, y Las Labradas, en Sinaloa, con aproximadamente 2 mil cada uno. Además, espacios como Cacaxtla-Xochitécatl, Zultépec-Tecoaque y Tizatlán, en Tlaxcala; El Tepozteco, en Morelos; Cuicuilco y Cerro de la Estrella, en Ciudad de México; La Organera-Xochipala, en Guerrero, y Tulum, en Quintana Roo, superaron los mil 500 visitantes en un solo día.

Miles de personas se reunieron en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, para conmemorar el Equinoccio de Primavera 2026, siendo uno de los sitios más visitados de México según el INAH. (INAH)

El INAH confirmó que el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 concluyó sin incidentes, pues los asistentes respetaron las áreas restringidas y se abstuvieron de realizar ceremonias no autorizadas en el interior de las zonas arqueológicas. La coordinación entre el personal de custodia de los sitios y las autoridades permitió cumplir con los objetivos principales: proteger la integridad de turistas y trabajadores, así como garantizar la conservación de las edificaciones y museos.

En resumen, el evento representó una oportunidad para que miles de personas convivieran con la riqueza patrimonial de México, bajo el resguardo de un operativo que priorizó la seguridad y el respeto por el legado prehispánico.