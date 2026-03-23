Estas son los mejores ejercicios caseros burpees y cardio deportivo para ‘quemar’ grasa corporal sin perder músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia global hacia el entrenamiento en casa ha impulsado la búsqueda de rutinas efectivas que permitan quemar grasa corporal sin sacrificar masa muscular.

Expertos en acondicionamiento físico y salud deportiva coinciden en que los burpees y el cardio deportivo de alta intensidad ocupan un lugar privilegiado entre las opciones más completas para lograr este objetivo.

Por qué los burpees lideran las rutinas de quema de grasa

El burpee destaca como uno de los movimientos más completos del entrenamiento funcional, ya que combina una sentadilla, una flexión de brazos y un salto vertical en una sola secuencia. Este ejercicio involucra simultáneamente los grupos musculares principales: piernas, glúteos, core, pecho, brazos y espalda.

El burpee permite alcanzar una alta quema calórica en poco tiempo, resultando ideal para quienes buscan entrenar en casa o en espacios reducidos, sin necesidad de equipamiento especial.

El burpee incrementa la frecuencia cardíaca, eleva la circulación sanguínea y mejora la capacidad pulmonar, lo que favorece la oxigenación del organismo durante el ejercicio. Se estima que una persona de 70 kilogramos puede gastar hasta 16,8 calorías por minuto al ejecutar repeticiones continuas, superando incluso el gasto energético de correr en ese mismo lapso.

Por qué los burpees lideran las rutinas de quema de grasa (Freepik)

Cardio deportivo: el aliado indispensable para la pérdida de grasa

El cardio deportivo, en modalidades como el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y el cardio continuo de intensidad moderada (LISS), ha demostrado eficacia en la reducción del porcentaje de grasa corporal sin afectar la masa muscular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa para adultos.

De acuerdo con OnlyFit y Men’s Health, los ejercicios cardiovasculares no solo aumentan el gasto calórico durante la sesión, sino que también aceleran el metabolismo basal, promoviendo la quema de calorías incluso en reposo. Entre los ejercicios de cardio más recomendados para realizar en casa figuran:

Mountain climbers (escaladores)

Jumping jacks (saltos de tijera)

Jump squats (sentadillas con salto)

High knees (rodillas altas)

Shadow boxing (boxeo en el aire)

Plank jacks (plancha con salto)

Skaters (patinadores)

La combinación de estos ejercicios, estructurados en circuitos de intervalos, potencia la quema de grasa y favorece el mantenimiento de la masa muscular.

Rutinas recomendadas y progresión segura

Especialistas como Gaëlle Coulm, entrenadora de Olimfit, explican que el HIIT permite mantener una alta intensidad en períodos cortos, alternando con descansos breves, lo que genera un impacto positivo en la composición corporal. Por su parte, el LISS promueve la quema de grasa mediante entrenamientos más extensos y de menor intensidad.

Cardio deportivo: el aliado indispensable para la pérdida de grasa

Para quienes inician una rutina en casa, se recomienda:

Calentamiento: saltos suaves o movilidad articular durante 3 minutos. Circuito principal (20 minutos de HIIT en casa): 40 segundos de burpees, 20 segundos de descanso. 40 segundos de mountain climbers, 20 segundos de descanso. 40 segundos de high knees, 20 segundos de descanso. 40 segundos de jump squats, 20 segundos de descanso. Repetir el circuito 3 o 4 veces. Enfriamiento: caminata ligera y estiramientos.

La progresión debe ser gradual, aumentando la intensidad o la duración semanalmente entre 5 y 10 por ciento, según la capacidad individual. Men’s Health recomienda priorizar la calidad del movimiento frente a la cantidad para prevenir lesiones, especialmente en ejercicios exigentes como el burpee.

Listado de ejercicios óptimos para quemar grasa en casa

Los ejercicios más efectivos para quemar grasa sin perder músculo incluyen:

Burpees

Jumping jacks

Mountain climbers

Jump squats

High knees

Shadow boxing

Plank jacks

Skaters

Inchworms

Saltos de cuerda

Estos movimientos, ejecutados con la técnica adecuada y dentro de un plan progresivo, contribuyen de forma significativa a la pérdida de grasa corporal y el fortalecimiento muscular.

Prendas deportivas recomendadas para ejercitarse en casa y gestionar el sudor

MAJA Sportswear habrió su séptima tienda en el EDOMEX (Paseo Interlomas)

La elección de la ropa deportiva adecuada resulta fundamental para optimizar el rendimiento durante los ejercicios en casa y facilitar la gestión del sudor. Las prendas técnicas, diseñadas con tejidos transpirables y de secado rápido, permiten mantener el cuerpo fresco y seco, favoreciendo la comodidad y reduciendo el riesgo de irritaciones cutáneas.

Lista de prendas deportivas recomendadas

Camisetas de poliéster o tejidos técnicos Absorben la humedad y la expulsan al exterior, evitando que el sudor se acumule en la piel.

Shorts deportivos ligeros Favorecen la ventilación y permiten libertad de movimiento durante ejercicios como burpees, saltos o sentadillas.

Leggings de compresión Ofrecen soporte muscular y ayudan a controlar la humedad, ideales para rutinas de alta intensidad o ejercicios de impacto.

Sujetadores deportivos de soporte medio o alto Recomendados para mujeres, brindan sujeción y comodidad en movimientos intensos.

Calcetas o medias técnicas Con tejidos antibacterianos y de secado rápido, previenen la formación de ampollas y el mal olor.

Bandas o muñequeras absorbentes Absorben el sudor de la frente y los brazos, evitando que llegue a los ojos o dificulte el agarre.

Guantes deportivos Mejoran la sujeción en ejercicios de apoyo y previenen la acumulación de sudor en las manos.

Calzado deportivo con buena transpirabilidad Zapatos con malla o ventilación, que permiten la circulación del aire y favorecen la evaporación de la humedad.

Estas prendas, recomendadas por expertos en entrenamiento y tiendas deportivas mexicanas como MAJA Sportswear, quienés abrieron una séptima sucrusal de forma reciente en Paseo Interlomas del EDOMEX, ayudan a mantener el confort y la higiene durante la rutina física en casa. La selección de ropa adecuada también contribuye a prevenir lesiones cutáneas y a maximizar el rendimiento durante la práctica de burpees y cardio deportivo.

“La idea original o bueno, todo nace de nuestro fundador, el licenciado José Ignacio, que le encanta la pesca y de hecho las camisas originales eran para sus amigos nada más. Sin embargo, empezó gente como a buscarle, la comprarle estas prendas. De hecho lo dice en cualquier pódcast que se para. Así nació MAJA, nació de esa idea de, este, yo quiero irme de pesca, quiero estar libre, este, estar outdoor, tal cual, estar fuera de casa.“, Ángel Bastida supervisor de tiendas zona centro de MAJA Sportswear.

Para obtener resultados sostenibles y seguros en la quema de grasa, la recomendación de los expertos es mantener la regularidad, ajustar la intensidad a la evolución física propia y buscar asesoría profesional en caso de dudas o presencia de lesiones preexistentes.