El histórico trasplante que realizó el IMSS

Un equipo multidisciplinario del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret del IMSS La Raza realizó con éxito el primer trasplante renal cruzado de su historia. (IMSS)

Un equipo multidisciplinario de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza logró un avance notable al ejecutar por primera vez un trasplante renal cruzado en su historia. La operación, que contó con la intervención de alrededor de 60 profesionales de la salud, se desarrolló en cuatro quirófanos de manera simultánea.

La complejidad del caso radicó en que los dos pacientes receptores, una joven y un adolescente residentes en la Ciudad de México, presentaban enfermedad renal crónica y dependían de terapias sustitutivas como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Sus donantes directos —dos hermanas y una madre— no resultaban compatibles inmunológicamente, lo que impedía la donación directa de sus órganos.

Qué es el trasplante renal cruzado y cómo se realizó en la UMAE La Raza

El trasplante renal cruzado consiste en el intercambio de órganos entre dos o más parejas donador–receptor, cuando el donante no es compatible con su familiar directo. En ese caso, se busca otra pareja en la misma situación para realizar el procedimiento de forma segura y simultánea. Según la doctora Lorena Noriega Salas, médica cirujana adscrita a la Unidad de Trasplantes, este método amplía las alternativas terapéuticas para quienes enfrentan incompatibilidad inmunológica o de grupo sanguíneo.

Para asegurar la seguridad del procedimiento, el equipo médico implementó un protocolo que incluyó la realización de pruebas de histocompatibilidad en el Banco de Sangre del propio hospital. La coordinación y la organización fueron aspectos clave, ya que la intervención requirió la participación de profesionales de distintas áreas, como anestesiología, nefrología, enfermería, trabajo social y química clínica.

Este tipo de intervención permite a los pacientes evitar la lista de espera tradicional para recibir un órgano. La modalidad cruzada posibilita que los trasplantes se realicen en menor tiempo y reduce las complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica. Además, los especialistas destacan que la alternativa incrementa la calidad de vida y la expectativa de supervivencia de los pacientes.

Equipo médico multidisciplinario del Hospital de Especialidades CMN La Raza durante la histórica cirugía que marcó el primer trasplante renal cruzado realizado en sus instalaciones. (IMSS)

Impacto en la calidad de vida y en el programa de trasplantes

La doctora Noriega Salas resaltó que el trasplante de riñón representa la opción más eficaz para personas con insuficiencia renal avanzada. En palabras de la especialista, “esta modalidad reduce el tiempo para recibir un órgano, ya que no es necesario que el paciente se encuentre en lista de espera, además de ofrecer la posibilidad de recuperarse y disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad”.

El logro alcanzado por el equipo de la UMAE Hospital de Especialidades CMN La Raza refuerza el programa institucional de donación y trasplantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este avance amplía las oportunidades de tratamiento para aquellas personas que, aun contando con un donador vivo, enfrentaban el obstáculo de la incompatibilidad.

La realización de este procedimiento marca un precedente para el hospital y representa una alternativa viable para muchos pacientes que hasta ahora no podían acceder a un trasplante adecuado por motivos inmunológicos.

Quienes deseen obtener más información sobre donación y trasplantes pueden consultar el sitio del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.