México

Sándwich alto en proteínas con pepino: receta fácil para mantener la energía durante el día

El equilibrio entre ingredientes frescos, grasas saludables y texturas crujientes convierte a esta preparación en una opción ideal para quienes desean variedad de preparación en su rutina

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El sándwich alto en proteínas
El sándwich alto en proteínas se presenta como una opción rápida, nutritiva y sabrosa para jornadas largas y activas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción rápida, nutritiva y sabrosa puede marcar la diferencia en jornadas largas. Este sándwich alto en proteínas combina ingredientes frescos con un equilibrio ideal para quienes buscan practicidad sin sacrificar calidad en su alimentación diaria.

La mezcla de texturas y sabores convierte esta preparación en una alternativa completa. Desde el pan crujiente hasta el relleno cremoso, cada elemento aporta valor nutricional y una experiencia agradable al paladar.

Además, la inclusión de vegetales como el pepino no solo refresca el conjunto, también contribuye a mantener una sensación de saciedad ligera y sostenida, ideal para quienes necesitan energía constante.

Una combinación equilibrada para el día a día

La combinación de pollo, huevo
La combinación de pollo, huevo y hummus destaca por su aporte proteico, esencial para el mantenimiento muscular y la recuperación física. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sándwich destaca por su aporte proteico gracias al pollo y el huevo, dos ingredientes clave para el mantenimiento muscular y la recuperación física.

El aguacate y el hummus suman grasas saludables, mientras que la espinaca y el pepino equilibran el perfil con fibra, vitaminas y frescura natural.

En conjunto, se trata de una preparación funcional que puede adaptarse tanto a comidas principales como a opciones prácticas para llevar.

Receta de sándwich alto en proteínas con pepino

El pan crujiente de masa
El pan crujiente de masa madre, junto con el relleno cremoso, ofrece una mezcla de texturas ideal para cualquier comida principal o para llevar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 30 minutos en hacerla. Al finalizar el rendimiento total será de dos porciones.

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan de masa madre, tostadas
  • 2 cucharadas de hummus de garbanzo
  • 4 hojas de espinacas
  • 1/2 pepino, cortado en rodajas
  • 1 milanesa de pollo a la plancha
  • 2 huevos cocidos, cortados en rodajas
  • 1/2 aguacate, cortado en rebanadas
  • 2 cucharadas de queso ricotta bajo en grasa
  • sal y pimienta negra molida al gusto

Preparación

  • Unta una capa uniforme de hummus sobre una cara de cada rebanada de pan.
  • Coloca sobre dos rebanadas de pan las hojas de espinaca, seguidas de las rodajas de pepino. Salpimienta al gusto
  • Añade las rebanadas de pechuga de pollo, asegurándote de distribuirlas de manera uniforme
  • Coloca las rodajas de huevo y las láminas de aguacate sobre el pollo y termina con una cucharada de queso ricotta bajo en grasa sobre cada sándwich y cubre con la rebanada de pan restante
  • Corta cada sándwich a la mitad y sirve

El valor del pepino en esta preparación

El pepino aporta hidratación y
El pepino aporta hidratación y frescura al sándwich, facilitando una digestión ligera y sostenida durante el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino aporta hidratación debido a su alto contenido de agua, lo que favorece una digestión ligera y refrescante en cada bocado.

También suma micronutrientes esenciales sin añadir calorías significativas, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para mantener el equilibrio en comidas completas.

Su textura crujiente y sabor suave elevan la experiencia general del sándwich, ayudando a mantener la energía sin generar pesadez, una ventaja clave en la alimentación cotidiana.

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