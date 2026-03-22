México

Horchata de coco: una bebida sencilla con un toque tropical

Esta deliciosa bebida permite a cada quien prepararla a su manera, incluyendo variaciones de leche vegetales y sin lactosa

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Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

La horchata de coco es una bebida tradicional mexicana que combina la suavidad del arroz con el sabor tropical del coco, ideal para disfrutar fresca durante los días calurosos.

Esta versión no solo es deliciosa, sino también versátil, ya que puede prepararse sin lactosa o con leche vegetal para quienes prefieren alternativas más ligeras. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un sabor natural y casero que muchas veces no se encuentra en las versiones comerciales.

El coco no solo aporta
El coco no solo aporta un sabor especial, sino que contiene múltiples nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz blanco
  • ½ taza de coco rallado (natural o deshidratado)
  • 1 rama de canela
  • 1 litro de agua para remojar
  • 2 tazas de agua adicionales para licuar
  • ½ a 1 taza de azúcar al gusto
  • Opcional: ½ taza de leche vegetal o leche evaporada para mayor cremosidad
  • Hielo al gusto

Preparación:

  1. Lavar y remojar el arroz: Enjuaga bien la taza de arroz bajo agua corriente para retirar el exceso de almidón. Coloca el arroz en un recipiente junto con el coco rallado, la rama de canela y 1 litro de agua. Deja reposar al menos 4 horas; lo ideal es dejarlo toda la noche para intensificar el sabor.
  2. Licuar la mezcla: Vierte el arroz, el coco y el agua de remojo en la licuadora. Agrega las 2 tazas de agua adicionales y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Este paso permite extraer todo el sabor del coco y la suavidad del arroz.
  3. Colar la horchata: Utiliza un colador fino o una manta de cielo para separar los sólidos y obtener un líquido más ligero. Exprime bien la pulpa para aprovechar todo el líquido.
  4. Endulzar y ajustar cremosidad: Agrega azúcar al gusto y mezcla bien. Si deseas una bebida más cremosa, incorpora leche vegetal o leche evaporada en este punto. Puedes añadir unas gotas de esencia de vainilla para un toque extra de sabor.
  5. Refrigerar y servir: Coloca la horchata en el refrigerador durante al menos 1 hora antes de servir. Sírvela bien fría, acompañada de hielo si lo deseas.
Sigue esta receta paso a
Sigue esta receta paso a paso para disfrutar de horchata de coco casera en pocos minutos.. Foto: (iStock)

La horchata de coco ofrece un sabor suave y ligeramente dulce, con un aroma tropical característico que la distingue de la horchata tradicional. Además, es una bebida refrescante y nutritiva, ya que el coco aporta grasas saludables y el arroz contribuye con energía ligera. Su versatilidad permite ajustarla según las preferencias de cada persona, adaptando la cantidad de azúcar o sustituyendo la leche por opciones vegetales para quienes buscan una versión sin lactosa.

Preparar horchata de coco en casa no solo es un homenaje a la tradición mexicana, sino también una oportunidad de disfrutar de una bebida natural, fresca y casera. Su sabor distintivo la convierte en un acompañante ideal para comidas familiares, reuniones o simplemente para refrescarse en un día caluroso. Además, permite que toda la familia participe en su elaboración, fomentando la cultura gastronómica y el disfrute de sabores auténticos.

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