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Equinoccio en la pirámide de Kukulcán en Yucatán 2026: las mejores fotos y videos

La proyección de luz y sombra conocida como “descenso de la serpiente emplumada” atrajo a turistas y locales a la zona arqueológica de Chichén Itzá

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Equinoccio en la pirámide de
Equinoccio en la pirámide de Kukulcán en Yucatán 2026: las mejores fotos y videos EFE/Cuauhtémoc Moreno

La proyección de luz y sombra conocida como “descenso de la serpiente emplumada” atrajo a turistas y locales a la zona arqueológica de Chichén Itzá durante el equinoccio de primavera de 2026, generando una ola de imágenes y videos virales en redes sociales.

El fenómeno reafirma el magnetismo cultural y turístico de este sitio, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. La celebración de este año consolidó el papel de Chichén Itzá como epicentro de tradiciones milenarias y atractivo global.

Fenómeno astronómico y legado maya

Durante el equinoccio, la luz solar proyecta triángulos de sombra sobre la escalinata norte de la pirámide de Kukulcán, creando la ilusión del descenso de una serpiente. Este efecto, visible durante unos minutos al atardecer, representa un logro técnico y astronómico de la civilización maya. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el evento ocurre dos veces al año, en primavera y otoño, y simboliza el vínculo entre el calendario maya y los ciclos agrícolas.

La zona arqueológica de Chichén Itzá abarca 15 kilómetros cuadrados y alberga estructuras monumentales que datan de entre los siglos VIII y XII. Entre sus edificaciones destacan el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelota y el Observatorio, conocido como El Caracol. Según el INAH, en 2025 el sitio recibió más de 2 millones de visitantes, lo que lo posiciona como uno de los destinos más concurridos de México.

Turismo, tradición y viralidad digital

La llegada del equinoccio movilizó a miles de personas a Yucatán, entre turistas nacionales e internacionales, familias locales y estudiosos del patrimonio maya. Desde primeras horas del día, los visitantes accedieron a la explanada para presenciar el fenómeno, registrar fotos y grabar videos que rápidamente circularon en plataformas como Instagram, TikTok y X. La Secretaría de Turismo de Yucatán reportó una ocupación hotelera superior al 90% en los alrededores de Chichén Itzá durante la semana del equinoccio.

Entre las imágenes más compartidas sobresalen:

  • Fotografía de la serpiente de luz y sombra descendiendo por la escalinata norte.
  • Videos de la multitud congregada y la atmósfera festiva en la explanada principal.
  • Retratos de danzas y rituales mayas realizados por comunidades locales para honrar la fecha.
  • Capturas aéreas de la pirámide rodeada de visitantes y vegetación selvática.

Las autoridades restringieron el acceso a las escalinatas para proteger el monumento, aunque permitieron la toma de imágenes desde varios puntos designados.

Relevancia cultural y organización oficial

El equinoccio en Chichén Itzá es reconocido como un acontecimiento de alto valor cultural, tanto para comunidades mayas contemporáneas como para visitantes. El INAH detalló que el evento forma parte del programa de preservación y difusión del patrimonio, e incluye actividades educativas, talleres y recorridos guiados.

Datos oficiales de la Secretaría de Cultura de México subrayan que:

  • La pirámide de Kukulcán, también llamada El Castillo, tiene una altura de 24 metros y una base cuadrada de 55,5 metros por lado.
  • Cada una de las cuatro escalinatas cuenta con 91 escalones, que sumados y con la plataforma superior, dan 365, representando los días del año solar.
  • El fenómeno visual se produce por la alineación precisa de la pirámide con el sol durante el equinoccio.
  • Chichén Itzá fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988.
Miles de visitantes se congregan
Miles de visitantes se congregan frente al Templo de Kukulcán en Chichén Itzá para presenciar el fenómeno arqueoastronómico del Equinoccio de Primavera (INAH)
Personas visitan la Pirámide de
Personas visitan la Pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán (México). Fotografía de archivo. EFE/Martha López
[Foto: Mauricio Marat/INAH]
[Foto: Mauricio Marat/INAH]
P Foto/Tomás Stargardter, archivo)
P Foto/Tomás Stargardter, archivo)

Seguridad y recomendaciones para visitantes

Las autoridades del INAH y la Guardia Nacional implementaron operativos especiales para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre las recomendaciones difundidas para quienes planean acudir en años futuros se incluyen:

  • Llegar con anticipación para asegurar un buen lugar de observación.
  • Portar protección solar, gorra y agua ante las elevadas temperaturas, que rondan los 32 ℃ (89,6 ℉) en marzo.
  • Respetar las señalizaciones y evitar el ingreso a zonas restringidas para contribuir a la conservación del sitio.

La Secretaría de Turismo de Yucatán habilitó rutas de transporte y puntos de información para facilitar la llegada y orientación de los visitantes. El comportamiento respetuoso de los asistentes permitió que la celebración transcurriera sin incidentes mayores.

El equinoccio, símbolo de identidad y proyección internacional

El evento astronómico en la pirámide de Kukulcán se ha consolidado como un símbolo de identidad para la región y una muestra del ingenio arquitectónico maya. La viralidad de imágenes y videos en redes sociales refuerza el atractivo internacional de Chichén Itzá, que cada año recibe a miles de personas convocadas por la fusión de ciencia, historia y tradición.

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