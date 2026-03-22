Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

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Tacones Altos se presenta todos los sábados hasta el 25 de abril en el Teatro la Capilla.

Cuenta la historia de un triángulo amoroso entre Guadalupe, asistente en un despacho de abogados, Andrés, su vecino y profesor de filosofía, y Eduardo, jefe de ella y amigo de él. El drama se vuelve más complejo cuando aparece Lidia, prometida de uno y ex novia del otro.

El reparto está conformado por Vladimir Chorny, David Villegas, Ditmara Nader y Camila Flamenco, con quien platicamos en Infobae México.

Entrevista con Camila Flamenco

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En entrevista con Infobae México, Camila Flamenco nos contó sobre la puesta en escena y los temas que se tocan sobre el escenario:

“Tacones altos habla de las relaciones, de las relaciones no solo sociales, sino cómo nos relacionamos en la parte laboral, cómo nos relacionamos en la amistad y en las parejas. El tema básicamente ondea en las relaciones humanas, ¿no? Es una obra que todos podemos empatizar porque lo vivimos a diario, en cómo nos enfrentamos cuando vamos a ir a un trabajo, en cómo uno se siente en los ámbitos sociales".

Los personajes, en opinión de Camila Flamenco:

“Me siento muy identificada con mi personaje. Desde el primer momento que lo leí, lo sentí con una naturalidad. Es cuando uno dice: “Claro, es que esto no me es para nada difícil sentirlo, porque es algo que vivo desde chica”, ¿no? Estos cuatro personajes están correlacionados. Uno es mi jefe, el otro es mi amigo y la otra es la exmujer de estos dos personajes. Entre tre ellos empiezan a relacionarse y básicamente mi personaje se enamora de su amigo y profesor de Filosofía".

La mujer como eje de “Tacones Altos”:

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“Básicamente de lo que va la obra, de la problemática, no solamente de todas las relaciones nombradas, estos tipos de relaciones nombradas al principio, sino respecto a la mujer, que es un tema delicado, que es un tema que como mujer me influye muchísimo, y me hace ver en dónde estamos paradas hoy. Me hace agradecer sobre todo a las mujeres que han salido a levantar la voz, porque gracias un poco a eso y a justamente la autora que lo representa muy bien, el personaje de Guadalupe empieza a confrontarse consigo misma, ¿no? A tener una rebeldía ante todas estas relaciones, ante la relación que tiene en su trabajo, entre el amor, ante la amistad o enemistad con el personaje de la otra mujer, ante la discriminación y la crítica. Hay una rebeldía en este personaje que a mí me hace admirarla muchísimo. También veo cosas que tienen que ver con entender eso, ¿no? Porque soy una chica que la ha remado de Argentina, que la ha remado desde muy chica, que ha salido a trabajar, que ha salido a estudiar y nunca la tuve fácil. Y este personaje no la tiene fácil. Esta obra te representa que todo requiere límites también. Y este personaje lo hace de una manera muy cómica, pero finalmente tiene todo un arco de transformación en el cual uno dice: claro, eh, en esto la entiendo y lo entiendo desde donde viene, entiendo su vulnerabilidad y de alguna manera la admiro porque quiero ser esa mujer que rompe, quiero seguir siendo esa mujer que transforma, que levanta la voz, que primero quizás puede equivocarse, pero es una mujer que está consciente".

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“La gente se va queriendo otro final y me lo han dicho: “Pero ¿por qué no hiciste esto? Pero ¿por qué no hiciste aquello?” Le digo: “Primero, porque hay algo que está ya escrito y hay que respetarlo. Y segundo, porque evidentemente a veces tomamos decisiones que todavía no son quizás las más cercanas a las que deberíamos o quisiéramos que fueran para ser la heroína, ¿no? En este caso y decir: ‘Uh, así, así hubiera hecho yo’”. ¿No? Eeeh, porque la vida no es así y a veces necesitamos darle más de un giro a las cosas para ubicarnos en otro lugar", agregó.