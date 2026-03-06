México

En el marco del 8 de marzo, Beatriz Paredes y Dulce María Sauri entre otras mujeres políticas reaparecen en la Cámara de Diputados

Paredes aseguró que no regresó al Senado de la República por el “debate de baja calidad” que se avecinaba

Guardar
Mujeres políticas que han ocupado la presidencia en San Lázaro se reunieron para abordar temas de paridad en el Congreso. (Crédito: Cámara de Diputados)

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue escenario del “Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados”, que reunió a referentes femeninas de la política nacional. Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y otras expresidentas de la Mesa Directiva reaparecieron en el recinto para reflexionar sobre el avance de la paridad y el papel de la mujer en la democracia mexicana.

Destacan la alianza legislativa entre mujeres

Al inicio del encuentro, Kenia López Rabadán, actual presidenta de la Mesa Directiva, subrayó la importancia de la sororidad y el trabajo conjunto entre mujeres. “Las mujeres podemos ser aliadas de las mujeres y sororaras”, afirmó. Señaló que México cuenta hoy con la mayor representación femenina en cargos públicos y destacó la cifra de 253 diputadas federales.

Entre las asistentes figuraron:

  • Beatriz Paredes Rangel, expresidenta de la LVIII Legislatura.
  • Guadalupe Murguía Gutiérrez, expresidenta de la LXIII Legislatura.
  • Laura Rojas Hernández, expresidenta de la LXIV Legislatura.
  • Dulce María Sauri Riancho, expresidenta de la LXIV Legislatura.
  • Noemí Berenice Luna Ayala, expresidenta de la LXV Legislatura.
  • Marcela Guerra Castillo, presidenta de la LXV Legislatura.

López Rabadán enfatizó que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores están presididas por mujeres, y que este avance debe ser resguardado: “Sabemos que debemos ser las guardianas permanentes de todo lo que hemos ganado”.

El discurso sobre la reforma electoral también se destacó

Durante el conversatorio, las ex titulares compartieron experiencias y retos. Noemí Berenice Luna Ayala reiteró que la presidencia de la Cámara representa esperanza para millones de mexicanas y propuso que el avance de las mujeres debe volverse una norma, no la excepción. Mencionó que la sororidad se basa en el respeto y la diversidad de pensamiento.

En el marco del 8
En el marco del 8 de marzo, mujeres políticas se reunieron en San Lázaro. (Foto: Cámara de Diputados)

Marcela Guerra Castillo celebró la democracia paritaria que permitió el 53 % de representación femenina en la actual legislatura. Relató desafíos institucionales enfrentados durante su gestión, incluyendo la coincidencia con un proceso electoral federal. Consideró la tolerancia y la humildad como valores indispensables para ejercer el cargo.

Por su parte, Beatriz Paredes Rangel defendió la representación proporcional y el diálogo entre minorías y mayorías. Recordó que en su presidencia se creó el Instituto Nacional de la Mujer y destacó: “El diálogo y la pluralidad es la llave maestra para preservar la paz y seguir construyendo la democracia”.

En un breve encuentro con medios de comunicación, Paredes Rangel fue cuestionada sobre la decisión de no regresar al Congreso de la Unión, por lo que fue clara en sus motivaciones: “Decidí de manera voluntaria hacer un alto en el camino porque me temía un Senado con un debate de muy baja calidad, para ser partícipe de una estrategia debate baja calidad, mejor me meto al vodevil”.

Ocupar la “silla invisible” no consolida la democracia paritaria

Guadalupe Murguía Gutiérrez puntualizó que los avances en igualdad han sido posibles por reformas y cambios culturales. Insistió en la necesidad de igualdad de oportunidades y en eliminar cualquier desventaja social por género o edad. Defendió la apertura de espacios para nuevas generaciones de mujeres y la consolidación de políticas públicas a favor de la igualdad.

Laura Rojas Hernández resaltó el valor de la pluralidad y la construcción de acuerdos en el Poder Legislativo. Reconoció la creación del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva y el avance en la presidencia de comisiones por parte de mujeres. Enumeró los pendientes en materia de igualdad salarial, eliminación de violencias y mayor acceso a cargos directivos.

Dulce María Sauri Riancho recalcó que las mujeres han demostrado capacidad para ejercer el poder en todo tipo de circunstancias y llamó a garantizar la igualdad sustantiva en la toma de decisiones. Subrayó: “La democracia paritaria no se consolida cuando una mujer ocupa la ‘silla visible’, se consolida cuando participa en la decisión invisible”.

En el evento estuvieron presentes otras legisladoras como Paulina Rubio Fernández, Olga Leticia Chávez Rojas, Ana María Balderas Trejo, Blanca Leticia Gutiérrez Garza y Verónica Pérez Herrera, así como las senadoras Anabell Ávalos Zempoalteca y Claudia Edith Anaya Mota.

Temas Relacionados

8MDía Internacional de la Mujer8 de marzoBeatriz ParedesDulce María SauriKenia López RabadánCámara de DiputadosGuadalupe MurguíaNoemí Berenice LunaMarcela Guerramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

El club azulgrana ha iniciado el proceso para seleccionar a sus primeras jugadoras mediante visorias, dando los primeros pasos para su esperado debut en la Liga MX Femenil

¿Cómo va el proyecto de

¿Desde cuándo México planteó la solicitud sobre armas de fuego aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La decisión destaca la obligación de las compañías armamentistas de evitar prácticas comerciales negligentes

¿Desde cuándo México planteó la

Frío seguirá en la CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías para el viernes 6 de marzo

De 4 a 6 grados Celsius son las temperaturas bajas esperadas, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Frío seguirá en la CDMX:

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

Todavía hay órdenes de aprehensión vigentes respecto al rancho hallado en Teuchitlán, Jalisco

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos

Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

Las redes no tardaron en estallar tras la publicación de la influencer mostrando su regalo exclusivo, generando comentarios sobre moda, lujo y el nuevo capítulo mediático de la pareja

Critican a José Eduardo Derbez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

ENTRETENIMIENTO

Critican a José Eduardo Derbez

Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

Peso Pluma le niega foto a fan y lo abuchean de inmediato

Martha Higareda se reencuentra con Poncho Herrera tras más de dos décadas de trabar juntos en “Amarte Duele”

Alejandro Fernández responde si le gustaría colaborar con Cazzu pese a polémica con Christian Nodal

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ anuncia que perdió el oído tras bronconeumonía: “De repente me quedé sorda”

DEPORTES

¿Cómo va el proyecto de

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López