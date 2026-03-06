En el marco del 8 de marzo, Beatriz Paredes y Dulce María Sauri entre otras mujeres políticas reaparecen en la Cámara de Diputados

Mujeres políticas que han ocupado la presidencia en San Lázaro se reunieron para abordar temas de paridad en el Congreso. (Crédito: Cámara de Diputados)

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue escenario del “Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados”, que reunió a referentes femeninas de la política nacional. Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y otras expresidentas de la Mesa Directiva reaparecieron en el recinto para reflexionar sobre el avance de la paridad y el papel de la mujer en la democracia mexicana.

Destacan la alianza legislativa entre mujeres

Al inicio del encuentro, Kenia López Rabadán, actual presidenta de la Mesa Directiva, subrayó la importancia de la sororidad y el trabajo conjunto entre mujeres. “Las mujeres podemos ser aliadas de las mujeres y sororaras”, afirmó. Señaló que México cuenta hoy con la mayor representación femenina en cargos públicos y destacó la cifra de 253 diputadas federales.

Entre las asistentes figuraron:

Beatriz Paredes Rangel , expresidenta de la LVIII Legislatura.

Guadalupe Murguía Gutiérrez , expresidenta de la LXIII Legislatura.

Laura Rojas Hernández , expresidenta de la LXIV Legislatura.

Dulce María Sauri Riancho , expresidenta de la LXIV Legislatura.

Noemí Berenice Luna Ayala , expresidenta de la LXV Legislatura.

Marcela Guerra Castillo, presidenta de la LXV Legislatura.

López Rabadán enfatizó que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores están presididas por mujeres, y que este avance debe ser resguardado: “Sabemos que debemos ser las guardianas permanentes de todo lo que hemos ganado”.

El discurso sobre la reforma electoral también se destacó

Durante el conversatorio, las ex titulares compartieron experiencias y retos. Noemí Berenice Luna Ayala reiteró que la presidencia de la Cámara representa esperanza para millones de mexicanas y propuso que el avance de las mujeres debe volverse una norma, no la excepción. Mencionó que la sororidad se basa en el respeto y la diversidad de pensamiento.

En el marco del 8 de marzo, mujeres políticas se reunieron en San Lázaro. (Foto: Cámara de Diputados)

Marcela Guerra Castillo celebró la democracia paritaria que permitió el 53 % de representación femenina en la actual legislatura. Relató desafíos institucionales enfrentados durante su gestión, incluyendo la coincidencia con un proceso electoral federal. Consideró la tolerancia y la humildad como valores indispensables para ejercer el cargo.

Por su parte, Beatriz Paredes Rangel defendió la representación proporcional y el diálogo entre minorías y mayorías. Recordó que en su presidencia se creó el Instituto Nacional de la Mujer y destacó: “El diálogo y la pluralidad es la llave maestra para preservar la paz y seguir construyendo la democracia”.

En un breve encuentro con medios de comunicación, Paredes Rangel fue cuestionada sobre la decisión de no regresar al Congreso de la Unión, por lo que fue clara en sus motivaciones: “Decidí de manera voluntaria hacer un alto en el camino porque me temía un Senado con un debate de muy baja calidad, para ser partícipe de una estrategia debate baja calidad, mejor me meto al vodevil”.

Ocupar la “silla invisible” no consolida la democracia paritaria

Guadalupe Murguía Gutiérrez puntualizó que los avances en igualdad han sido posibles por reformas y cambios culturales. Insistió en la necesidad de igualdad de oportunidades y en eliminar cualquier desventaja social por género o edad. Defendió la apertura de espacios para nuevas generaciones de mujeres y la consolidación de políticas públicas a favor de la igualdad.

Laura Rojas Hernández resaltó el valor de la pluralidad y la construcción de acuerdos en el Poder Legislativo. Reconoció la creación del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva y el avance en la presidencia de comisiones por parte de mujeres. Enumeró los pendientes en materia de igualdad salarial, eliminación de violencias y mayor acceso a cargos directivos.

Dulce María Sauri Riancho recalcó que las mujeres han demostrado capacidad para ejercer el poder en todo tipo de circunstancias y llamó a garantizar la igualdad sustantiva en la toma de decisiones. Subrayó: “La democracia paritaria no se consolida cuando una mujer ocupa la ‘silla visible’, se consolida cuando participa en la decisión invisible”.

En el evento estuvieron presentes otras legisladoras como Paulina Rubio Fernández, Olga Leticia Chávez Rojas, Ana María Balderas Trejo, Blanca Leticia Gutiérrez Garza y Verónica Pérez Herrera, así como las senadoras Anabell Ávalos Zempoalteca y Claudia Edith Anaya Mota.