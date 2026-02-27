México

El empresario Salinas Pliego contempla competir por la presidencia de México en 2030

El dueño de Grupo Salinas aseguró que el Estado debe ser “implacable” con la delincuencia organizada y la “impunidad” actual

Guardar
El fundador y presidente del
El fundador y presidente del Grupo Salinas Ricardo Salinas Pliego dio conferencia de prensa donde hizo el anuncio. REUTERS/Jose Cabezas

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego informó que evalúa la posibilidad de participar en futuras elecciones en México, al afirmar que el país requiere transformaciones en materia de seguridad, combate al narcotráfico, economía, migración y funcionamiento estatal.

El dueño de Grupo Salinas sostuvo que la situación actual, en la que el Estado se muestra incapaz frente a los grupos criminales y mantiene altos niveles de corrupción e impunidad, no debería considerarse normal. A su juicio, México necesita restablecer el orden.

“No es normal que el Estado esté de rodillas frente a los criminales. No es normal que dentro del Estado y del Gobierno haya estos niveles de corrupción e impunidad”, comentó Pliego en conferencia de prensa este 27 de febrero.

El dueño de TV Azteca
El dueño de TV Azteca señaló que su eventual candidatura podría realizarse mediante un partido propio o a través de una fuerza política ya existente, con un enfoque “anticrimen y anticorrupción”. REUTERS/Jose Cabezas

El empresario calificó como “desafortunada” y un “fracaso” la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el eslogan “abrazos, no balazos”. Propuso que el Estado adopte una postura más firme contra la delincuencia organizada y la impunidad. También planteó una mayor centralización en la administración política, judicial y en el manejo de los recursos municipales, con el objetivo de limitar el “poder depredador” fiscal del gobierno federal.

Salinas Pliego señaló que su eventual candidatura podría realizarse mediante un partido propio o a través de una fuerza política ya existente, con un enfoque “anticrimen y anticorrupción”. Su intención inicial sería competir en las elecciones legislativas previstas para junio de 2027 y, en caso de obtener buenos resultados, buscar la presidencia en 2030.

El empresario expresó críticas hacia los actuales dirigentes y subrayó la necesidad de “ganar la batalla cultural” a la izquierda, modificando la percepción y el comportamiento electoral para impulsar políticas alternativas.

Consultado sobre la posibilidad de que México sea un Estado fallido, respondió que el país enfrenta problemas graves en ciertas regiones, como Michoacán y la Sierra Guerrero, donde la presencia estatal es limitada. Sin embargo, aseguró que esto no representa la totalidad del territorio y atribuyó la crisis a una mala gestión gubernamental.

El empresario expresó críticas hacia
El empresario expresó críticas hacia los actuales dirigentes y subrayó la necesidad de “ganar la batalla cultural” a la izquierda. (Juan Vargas)

Sobre la reciente reforma judicial, Salinas Pliego sostuvo que constituye un “golpe de Estado” contra la división de poderes, al considerar que el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo responde a intereses partidistas.

Acerca de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, opinó que algunos políticos mexicanos temen vivir una situación similar. Reconoció que la salida de Maduro podría ser motivo de celebración por el fin de un régimen autoritario, aunque criticó la postura confrontativa de EEUU por considerar que no favorece la estabilidad regional.

Finalmente, en relación con la solicitud para que España pida disculpas por la conquista de México, Salinas Pliego declaró que, en lugar de exigir perdón, se debería valorar los avances y logros históricos, y calificó como errónea la postura de victimismo promovida en el país.

Temas Relacionados

Salinas PliegoTV AztecaElecciones Presidenciales2030

Más Noticias

Suprema Corte avala autogobierno indígena en Chiapas, critican llegada de ministros en camionetas

Con esto iniciaron las sesiones itinerantes que a partir de ahora realizará la Corte, con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos

Suprema Corte avala autogobierno indígena

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este 27 de febrero

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Oro y plata: cuál es

“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde al INE por criticas sobre que reforma electoral proponga eliminar el PREP

La mandataria afirmó que la iniciativa “es un compromiso cumplido”

“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: se reabre Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del CJNG: Marina

En territorio del CJNG: Marina detiene a ocho sicarios e incauta arsenal en Puerto Vallarta

¿Quién es “El Lexus”? El capo del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Titular de Seguridad de Acapulco renuncia tras críticas de Sheinbaum

Una emboscada a “El Pantera”: así fue la guerra entre “El Mini Lic” y René Arzate

Máquinas tragamonedas: las claves por las que el CJNG y otros cárteles apuestan por este negocio

ENTRETENIMIENTO

Sala del Terror 2026: fechas,

Sala del Terror 2026: fechas, precios y cómo vivir la experiencia inmersiva en CDMX

“Puro Cazzu, pese a quien le pese”: Emiliano Aguilar estalla en redes por el escándalo de ‘Rosita’

CDMX cantará al ritmo de Juan Gabriel en un concierto sinfónico: fecha, horario y costos

Feria de Puebla 2026: consulta aquí la lista completa de artistas que se presentarán gratis y con costo

Shakira en el Zócalo: ubicaciones de las pantallas gigantes para ver el concierto gratis

DEPORTES

Edson Álvarez reaparece en muletas

Edson Álvarez reaparece en muletas a cuatro meses del Mundial 2026

Copa del Mundo 2026: llega a México el trofeo para iniciar su recorrido por el país

‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México