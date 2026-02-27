El empresario Salinas Pliego contempla competir por la presidencia de México en 2030

El fundador y presidente del Grupo Salinas Ricardo Salinas Pliego dio conferencia de prensa donde hizo el anuncio. REUTERS/Jose Cabezas

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego informó que evalúa la posibilidad de participar en futuras elecciones en México, al afirmar que el país requiere transformaciones en materia de seguridad, combate al narcotráfico, economía, migración y funcionamiento estatal.

El dueño de Grupo Salinas sostuvo que la situación actual, en la que el Estado se muestra incapaz frente a los grupos criminales y mantiene altos niveles de corrupción e impunidad, no debería considerarse normal. A su juicio, México necesita restablecer el orden.

“No es normal que el Estado esté de rodillas frente a los criminales. No es normal que dentro del Estado y del Gobierno haya estos niveles de corrupción e impunidad”, comentó Pliego en conferencia de prensa este 27 de febrero.

El dueño de TV Azteca señaló que su eventual candidatura podría realizarse mediante un partido propio o a través de una fuerza política ya existente, con un enfoque “anticrimen y anticorrupción”. REUTERS/Jose Cabezas

El empresario calificó como “desafortunada” y un “fracaso” la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el eslogan “abrazos, no balazos”. Propuso que el Estado adopte una postura más firme contra la delincuencia organizada y la impunidad. También planteó una mayor centralización en la administración política, judicial y en el manejo de los recursos municipales, con el objetivo de limitar el “poder depredador” fiscal del gobierno federal.

Salinas Pliego señaló que su eventual candidatura podría realizarse mediante un partido propio o a través de una fuerza política ya existente, con un enfoque “anticrimen y anticorrupción”. Su intención inicial sería competir en las elecciones legislativas previstas para junio de 2027 y, en caso de obtener buenos resultados, buscar la presidencia en 2030.

El empresario expresó críticas hacia los actuales dirigentes y subrayó la necesidad de “ganar la batalla cultural” a la izquierda, modificando la percepción y el comportamiento electoral para impulsar políticas alternativas.

Consultado sobre la posibilidad de que México sea un Estado fallido, respondió que el país enfrenta problemas graves en ciertas regiones, como Michoacán y la Sierra Guerrero, donde la presencia estatal es limitada. Sin embargo, aseguró que esto no representa la totalidad del territorio y atribuyó la crisis a una mala gestión gubernamental.

Sobre la reciente reforma judicial, Salinas Pliego sostuvo que constituye un “golpe de Estado” contra la división de poderes, al considerar que el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo responde a intereses partidistas.

Acerca de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, opinó que algunos políticos mexicanos temen vivir una situación similar. Reconoció que la salida de Maduro podría ser motivo de celebración por el fin de un régimen autoritario, aunque criticó la postura confrontativa de EEUU por considerar que no favorece la estabilidad regional.

Finalmente, en relación con la solicitud para que España pida disculpas por la conquista de México, Salinas Pliego declaró que, en lugar de exigir perdón, se debería valorar los avances y logros históricos, y calificó como errónea la postura de victimismo promovida en el país.