Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

La polémica sobre el look de José Eduardo Derbez resalta la presencia de moda de lujo en celebridades mexicanas actuales

La reciente controversia generada por los comentarios de Héctor ‘Apio’ Quijano sobre la indumentaria de José Eduardo Derbez en el programa de YouTube Pipiris Nights ha puesto sobre la mesa la inversión que realiza el actor en accesorios de alta gama y la dinámica de opinión pública en la moda de celebridades en México.

El hijo de Eugenio Derbez ha utilizado prendas y accesorios con valores que alcanzan los 93 mil pesos por un par de botas Yves Saint Laurent y unos lentes Balenciaga de 25 mil pesos, elementos que, junto con otras firmas reconocidas, lo posicionan entre las figuras mexicanas con mayor exposición de moda de lujo en la escena mediática reciente.

La reacción de Quijano —emitida en un entorno digital propio y con alcance directo a la audiencia de entretenimiento— ejemplifica cómo los looks ostentosos pueden convertirse en indicadores de posicionamiento y debate dentro del mismo circuito artístico.

Apio Quijano detalla el atuendo de José Eduardo Derbez y pone en debate el significado de la moda costosa dentro del circuito artístico nacional (IG/@apioquijano)

La polémica comenzó cuando ‘Apio’ Quijano, voz reconocida de Kabah y conductor, desglosó en Pipiris Nights detalles específicos del atuendo de Derbez: “A ver, honestamente… ¿tengo que decir algo? No quiero arruinarle la vida a partir de ahora. Trae pants, trae una camisa de calavera, era un blazer que es de vinipiel y esos lentes, ¡por Dios!, ¿quién se los dio?”.

Estas críticas, realizadas meses antes, no se habían difundido hasta que la reacción del propio Derbez trascendió en un encuentro con la prensa.

La respuesta pública y la circulación de la polémica

En declaraciones recogidas tras conocer las críticas, José Eduardo Derbez relativizó el cuestionamiento y optó por una salida irónica: “No me digas, yo voté por él en La Casa de los Famosos, uno nunca sabe para quién trabaja... No, bueno, no tengo el placer de conocerlo, pero le mando buenas vibras y que luego me mande unos tips”, expresó ante la prensa.

El propio Derbez aseguró que desconocía el estilo personal de Quijano, aludiendo a la prescripción de moda como parte del intercambio de roles públicos y dejando en claro la relatividad del juicio externo en la agenda personal de los artistas.

“Nunca he visto cómo se viste, pero según yo en ‘La Casa’ se vestía bien, ¿no?”, dijo Derbez.

Las botas Yves Saint Laurent de 93 mil pesos y los lentes Balenciaga de 25 mil pesos destacan el gasto en accesorios de José Eduardo Derbez (TikToK)

José Eduardo Derbez y su cuestionado gusto por la moda

Recientemente, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece con botas largas negras de la marca Yves Saint Laurent, cuyo precio ronda los 93,000 pesos mexicanos.

La publicación desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales, tanto por el costo del calzado como por su apariencia, percibida por algunos usuarios como poco convencional para un hombre.

Las reacciones incluyeron burlas y cuestionamientos sobre su gusto y la pertinencia de gastar en artículos de lujo. Algunos usuarios compararon las botas con modelos femeninos y criticaron la elección de Derbez, mientras que otros defendieron su libertad para expresarse a través de la moda.

La respuesta irónica de José Eduardo Derbez frente a las críticas evidencia la relatividad del juicio externo en el manejo de la imagen pública artística (Captura de pantalla)

El propio entorno familiar participó en la discusión: su hermana Aislinn Derbez bromeó públicamente sobre las botas, y su madre, Victoria Ruffo, negó que el joven dependa económicamente de ella, en respuesta a declaraciones de Eugenio Derbez sobre el origen de algunos costosos accesorios de su hijo.